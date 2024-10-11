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Квартира за $1 млн та поїздки у спортзал на службовому авто – розслідування про генерала Нацполіції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Квартира за $1 млн та поїздки у спортзал на службовому авто – розслідування про генерала Нацполіції
Шайхет у минулому працював заступником начальника Одеського обласного управління поліції та начальником слідчого управління Одеської області 
фото з відкритих джерел

У Національній поліції вже призначили службове розслідування стосовно Сергія Шайхета

Начальник Департаменту міграційної поліції Нацполу генерал поліції Сергій Шайхет регулярно посеред робочого дня відвідує спортивний комплекс у центрі Києва. Для поїздок на тренування він використовує службовий автомобіль та «оперативні» номерні знаки. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Восени 2023 року Сергій Шайхет отримав звання генерала поліції та очолив Департамент міграційної поліції Нацполіції України. До того він був начальником Миколаївського Головного управління Нацполіції.

Журналісти звернули увагу на те, що керівник департаменту Шайхет кілька разів на тиждень посеред робочого дня близько трьох годин проводить у спортивному комплексі. Ймовірно, у цьому ж комплексі тренується й Олег Татаров.

У спортзал Шайхет приїжджає на службовому автомобілі з оперативними номерами, які за законом правоохоронці мають використовувати під час оперативної роботи. До того ж, автівку у відомство передали у якості допомоги від західних партнерів.

Квартира за $1 млн та поїздки у спортзал на службовому авто – розслідування про генерала Нацполіції фото 1
скриншот відео

Також Шайхета на цьому ж службовому авто журналісти регулярно помічали на в’їзді та виїзді з одного із найдорожчих київських ЖК. Жодної нерухомості у цьому комплексі керівник Департаменту не має. Натомість там володіє квартирою та паркомісцем його батько – Олег Шайхет. Площа апартаментів – під 200 квадратів. Квартиру Шайхет-старший придбав ще у 2020 році. Зараз подібні квартири у цьому ЖК коштують від $1 млн. 

Квартира за $1 млн та поїздки у спортзал на службовому авто – розслідування про генерала Нацполіції фото 2
скриншот відео

Батько генерала впродовж останніх 10 років займається охоронною діяльністю та є співвласником охоронної компанії «Секьюрайті». Іншим її співвласником є найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта», яку до націоналізації контролювали олігарх Ігор Коломойський і група «Приват». Від будь-яких коментарів журналістам Шайхед відмовився.

Одразу після виходу репортажу у Національній поліції призначили службове розслідування стосовно керівника міграційної поліції Сергія Шайхета. Про це повідомив Департамент комунікації НПУ.

«Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення», – заявили у НПУ.

Нагадаємо, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України Ігор Дашутін разом із родиною живе в елітному котеджному містечку у Києві. Проте жодної нерухомості Дашутіни там не мають. Натомість восени минулого року будинок там купила теща судді. Нині маєтки такої площі без ремонту коштують щонайменше 18,5 млн грн.

Також міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 кв метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

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Теги: декларація поліція житло батько автомобіль Миколаїв Укрнафта

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