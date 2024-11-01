Молдова заявила про «безпрецедентну атаку» перед другим туром виборів

Прем'єр-міністр Дорін Речан звернувся до громадян Республіки Молдова у п'ятницю, 1 листопада

Напередодні другого туру президентських виборів громадяни Молдови масово почали отримувати анонімні повідомлення з погрозами вбивством. Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє Point.

«Сьогодні ввечері Республіка Молдова зіткнулася з безпрецедентною атакою: люди по всій країні отримують анонімні телефонні погрози вбивством», – заявив Речан.

За його словами, погрози отримали журналісти, відомі особистості та звичайні громадяни.

«Ці акти залякування переслідують одну мету – посіяти паніку і страх, щоб люди боялися прийти на вибори», – зазначив прем’єр Молдови.

Він наголосив, що молдовські державні структури «забезпечать порядок і захист громадян», і закликав громадян прийти на вибори 3 листопада.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум щодо вступу країни до ЄС. На нинішньому референдуму громадяни вирішували, чи слід міняти Конституцію. Таким чином 50.46% віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

У період з вересня по жовтень в Республіку Молдова було переведено близько $39 млн з метою виборчої корупції. Про це заявив глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану. За його словами, кошти переказували з Росії через застосунок «Промсвязьбанку» (PSB). Схема підкупу виборців почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість переказів збільшилася.

31 жовтня, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію.