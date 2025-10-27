Головна Світ Політика
У Камеруні пройшли протести проти правління найстарішого президента: є загиблі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Чотири людини загинули під час протестів у Камеруні напередодні оголошення результатів виборів
фото: Reuters

Вибори, що відбулися 12 жовтня, привели до подальшого загострення політичної ситуації в країні

У Камеруні під час протестів опозиції загинули щонайменше чотири особи. Мітинги були організовані прихильниками кандидата в президенти Ісси Тчіроми, який оскаржує результати виборів від 12 жовтня та звинувачує чинного президента Поля Бію у фальсифікаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними його передвиборчого штабу, жертви загинули від вогнепальних поранень під час зіткнень з силами безпеки. Протести супроводжувалися барикадами на вулицях, підпалами шин та сутичками з поліцією, яка застосовувала сльозогінний газ і водомети для розгону натовпу.

У відповідь на протестні настрої влада Камеруну затримала близько 30 опозиційних діячів. Міністр внутрішніх справ Камеруну описав події як «повстанський рух», заперечуючи будь-які порушення виборчого процесу та закликаючи до спокою.

Вибори, що відбулися 12 жовтня, привели до подальшого загострення політичної ситуації в країні. Після того, як Конституційна рада відхилила всі 10 петицій, що оскаржували результати голосування, опозиція продовжує вимагати визнання їхніх претензій. Інтернет-спостерігачі повідомляють про значні перебої в роботі інтернету в Камеруні, що ускладнює висвітлення подій на місцях.

Президент Бія, який перебуває при владі з 1982 року, має можливість продовжити своє правління до майже 100 років, якщо отримає ще один семирічний термін. Тим часом, Ісса Тчірома, колишній міністр і колишній союзник Бії, наполягає на своїй перемозі та відмовляється прийняти будь-який інший результат.

У липні цього року стало відомо, що 92-річний президент Камеруну Поль Бія заявив, що знову балотуватиметься на вибори очільника країни. 

Теги: вибори опозиція Африка

