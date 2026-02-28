Головна Світ Політика
Іран запустив першу хвилю безпілотників у бік Ізраїлю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Армія Ірану офіційно оголосила про початок масштабної повітряної операції
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Іранська армія заявила про запуск хвилі ударних безпілотників у напрямку Ізраїлю

Армія Ірану офіційно оголосила про початок масштабної повітряної операції, запустивши в бік Ізраїлю десятки ударних безпілотників. Про це повідомляє іранське державне агентство Tasnim, називаючи це «першим великим наступом БПЛА» у відповідь на ранкові удари союзників по Тегерану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Інформаційне агентство Tasnim, яке тісно пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції, повідомило про запуск «десятків безпілотників».

У військовій заяві, на яку цитувало агентство, йдеться, що це був перший великий наступ безпілотників, здійснений з Ірану проти Ізраїлю.

Як відомо, Корпус вартових ісламської революції виступив із офіційною заявою щодо ескалації на Близькому Сході. Командування іранських сил стверджує, що поточні ракетні атаки є лише початком тривалої кампанії, метою якої є повне витіснення США з регіону та знищення військового потенціалу Ізраїлю. Іранське військове керівництво обрало максимально безкомпромісну риторику. У повідомленні Корпусу вартових ісламської революції зазначається, що військові дії не є разовою акцією відплати за ранкові удари Ізраїлю та США.

Як відомо, унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги.

Нагадаємо, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.

Як відомо, ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт. Після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки. Повідомляється про вибухи в столицях Катару та ОАЕ.

Ракети було випущено по Катару, Бахрейну, Кувейту та ОАЕ.

