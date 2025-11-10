Словаччина закрила справу про передачу Україні винищувачів МіГ-29

Дії уряду експремʼєра Словаччини Едуарда Гегера не містять ознак кримінального правопорушення

Словаччина офіційно закрила розслідування у справі про передачу Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони «Куб». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aktuality.sk.

Братиславська крайова прокуратура підтвердила, що дії уряду експремʼєра країни Едуарда Гегера не містять ознак кримінального правопорушення. Слідча група також встановила, що передача військової техніки Україні не завдала шкоди державі і не була пов’язана з особистою вигодою членів уряду. «Слідчий дійшов висновку, що ці дії не є злочином», – зазначила речниця прокуратури Габріела Ковачова.

Ексміністр оборони Ярослав Надь, який підписував угоду, заявив, що рішення прокуратури підтверджує, що його дії були законними. «Ми діяли в національних інтересах Словаччини та повністю відповідно до закону. Чекаю вибачень від тих, хто роками безпідставно мене обвинувачував», – додав він.

Чинний міністр оборони Роберт Каліняк назвав рішення прокуратури «шокуючим» і зазначив, що попередня влада «залишила Словаччину недостатньо обороноздатною в небезпечний час».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає ініціативу використання заморожених російських активів для фінансування військових потреб України. В інтерв'ю державному мовнику STVR Фіцо наголосив, що Словаччина не братиме участі в жодних фінансових чи правових механізмах, пов'язаних із вилученням цих коштів, якщо вони будуть спрямовані на військові цілі в Україні.