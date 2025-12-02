Головна Світ Політика
Італія затвердила 12-й пакет військової допомоги для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Україна отримає чергову партію військової техніки, обладнання та матеріалів

Італія офіційно схвалила дванадцятий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіційний вісник Італії.

Згідно з указом, підписаним Міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та узгодженим із керівниками МЗС та Міністерства економіки, український уряд отримає чергову партію військової техніки, обладнання та матеріалів.

З міркувань безпеки повний перелік майна, складений Генеральним штабом Італії, має гриф «секретно» і не підлягає публічному розголошенню.

У документі зазначено, що техніка та матеріали передаються безоплатно і будуть списані з обліку італійської армії. Водночас, наголошується, що опис озброєння робитиметься винятково для цілей обліку, а строки передачі мають бути максимально стислими.

Як відомо, Латвія виділить €15 млн на підтримку «коаліції дронів» у 2026 році. Про це повідомила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже під час брифінгу у Києві.

Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення України новітніми дронами та інноваційними дослідженнями в цій галузі, щоб покращити оборонні можливості на полі бою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив прихильність до суверенітету, свободи та територіальної цілісності України. Він повідомив, що його країна виділить €1 млрд на придбання військового обладнання у США для використання в Україні. 

«Іспанія зберігає довгострокове зобов'язання щодо суверенітету та оборони України і буде дотримуватися його протягом усього періоду війни», – заявив Альбарес. На запитання про масштаби цього зобов'язання міністр відповів, що минулого року Іспанія виділила €1 млрд на придбання військового обладнання для України і що цього року очікується «щось подібне».

Теги: озброєння Італія військова допомога

