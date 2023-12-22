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Чи буде відповідальність, якщо не відкрити двері військкомам: роз’яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи буде відповідальність, якщо не відкрити двері військкомам: роз’яснення
Якщо у квартирі нікого немає, то військкоми залишають повістку у дверях
фото: скріншот відео Цензор

Співробітники ТЦК почали здійснювати поквартирні рейди разом із представниками міської влади

У Полтаві посилили мобілізаційні заходи і тепер співробітники ТЦК разом із представниками міської ради здійснюють поквартирні рейди. Про те, чи буде відповідальність для мешканців квартир, які не відчинять двері, розповіла в.о. міського голови Катерина Ямщикова у коментарі ТСН.

Посадовиця зазначила, що такі групи «не вибиватимуть двері», якщо до квартири ніхто не пускає.

«У нас звичайний толерантний обхід. Там, де відчиняють – уточнюють дані, видають повістку. Якщо ніхто не відчиняє двері, якщо у квартирі нікого немає, то повістку залишають у дверях, сподіваючись на совість громадян», – наголосила вона.

Ямщикова додала, що всі діють у рамках законодавства і треба розуміти, що ці повістки видаються з метою уточнення даних. За її словами, до міськради було звернення, яке стосується необхідності посилення мобілізаційних заходів.

«Хтось каже про цей процес, що це непопулярне рішення, але я не вважаю його таким. Тут недоречно вмикати тему політики. Коли у країні війна, мобілізація – це той процес, який має безперервно відбуватися», – підкреслила посадовиця.

Катерина Ямщикова уточнила, що поквартирний обхід ТЦК не є ініціативою суто міської ради – це процес, який відбувається з іншими органами.

Нагадаємо, військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції. Він повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації. 

До слова, Міністерство оборони не бачить неготовності українців захищати свою країну, причому ухилянтів насправді небагато. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк розповів, що нині спостерігається суттєвий сплеск уваги до теми ухилянтів, проте насправді їх не так багато, як може здатися.

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Теги: Полтава війна мобілізація повістка

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