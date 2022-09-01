Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польські винищувачі розпочинають патрулювання повітряного простору Словаччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські винищувачі розпочинають патрулювання повітряного простору Словаччини
фото:Маріуш Блащак/Твіттер

Польські F-16 реагуватимуть на загрози у повітряному просторі

Від сьогодні пара польських винищувачів F-16 розпочинає патрулювання повітряного простору Словаччини. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Відсьогодні завдяки угоді, яку я підписав минулої суботи (27 серпня – ред.), чергова пара польських винищувачів захищатиме також повітряний простір Словаччини. Ми підтримуємо один одного, оскільки разом ми сильніші», – написав Блащак.

У Міноборони Польщі повідомили, що польські F-16 реагуватимуть на загрози у повітряному просторі Словаччини.

Раніше повідомлялося, що Словаччина 27 серпня підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО, Чехія та Польща, патрулюватимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації радянські МіГ-29, потенційно вивільняючи ці літаки для відправки в Україну. 

Читайте також: «Празька весна». Прем’єри Словаччини і Чехії записали звернення до світу
Теги: Словаччина Польща літак

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На демонтаж пам'ятника було виділено понад $83 тис.
Польща позбулася ще одного радянського пам’ятника
25 серпня, 20:01
Росія перекинула три винищувачі з «Кинджалами» під Калінінград
Польща задіє п'яту статтю Статуту НАТО у випадку загрози від російських «Кинджалів»
20 серпня, 18:25
11 винищувачів можуть поповнити наші Повітряні сили
Словаччина готова говорити про передачу МіГ-29 Україні, однак є умови
25 липня, 18:56

Політика

РФ втратила майже тисячу військових фахівців: ЗМІ оприлюднили шокуючі дані
РФ втратила майже тисячу військових фахівців: ЗМІ оприлюднили шокуючі дані
Лавров розповів, який ляпас отримали російські дипломати від Європи
Лавров розповів, який ляпас отримали російські дипломати від Європи
Ердоган придумав, як «радикально вирішити кризу» в Україні
Ердоган придумав, як «радикально вирішити кризу» в Україні
Польські винищувачі розпочинають патрулювання повітряного простору Словаччини
Польські винищувачі розпочинають патрулювання повітряного простору Словаччини
Токаєв заявив про позачергові президентські вибори
Токаєв заявив про позачергові президентські вибори
У Росії топ-менеджер нафтової компанії випав із вікна
У Росії топ-менеджер нафтової компанії випав із вікна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
79K
Кремль знайшов виправдання головному провалу Путіна
70K
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
63K
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук
44K
Туреччина визнає Крим лише українським. Москва несподівано відреагувала 
25K
«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Новини

«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Сьогодні, 11:14
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Сьогодні, 08:30
На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Сьогодні, 07:26
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Вчора, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Вчора, 13:45
Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС
Вчора, 12:17

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту