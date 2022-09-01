Польські винищувачі розпочинають патрулювання повітряного простору Словаччини

Польські F-16 реагуватимуть на загрози у повітряному просторі

Від сьогодні пара польських винищувачів F-16 розпочинає патрулювання повітряного простору Словаччини. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Відсьогодні завдяки угоді, яку я підписав минулої суботи (27 серпня – ред.), чергова пара польських винищувачів захищатиме також повітряний простір Словаччини. Ми підтримуємо один одного, оскільки разом ми сильніші», – написав Блащак.

У Міноборони Польщі повідомили, що польські F-16 реагуватимуть на загрози у повітряному просторі Словаччини.

Раніше повідомлялося, що Словаччина 27 серпня підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО, Чехія та Польща, патрулюватимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації радянські МіГ-29, потенційно вивільняючи ці літаки для відправки в Україну.