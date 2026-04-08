Венс доєднався до переговорів з Іраном у критичний момент – АР

Іванна Гончар
фото: АР

Віцепрезидент США Джей Ді Венс приєднався до переговорів із Іраном у вирішальний момент. Як пише АР, Венс був залучений до переговорів буквально за кілька годин до встановленого президентом США Дональдом Трампом дедлайну, передає «Главком».

За даними джерела з однієї з країн-посередників, Венс терміново доєднався до переговорного процесу пізно ввечері, 7 квітня, коли час до крайнього терміну Трампа для Ірану стрімко спливав.

Наразі невідомо, яку саме роль відіграв Венс у переговорах, однак, ймовірно, саме його участь у переговорах дозволила сторонам наблизитися до дипломатичного рішення.

На момент переговорів подій віцепрезидент перебував із візитом в Угорщині. Його офіс поки не надав офіційних коментарів.

Перемир'я США та Ірану

У ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер грозився вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США. 

Своєю чергою Пакистан, який вже раніше виступав у ролі посередника між сторонами, закликав Трампа відтермінувати дедлайн ще на два тижні і дати шанс дипломатії, щоб зменшити темпи ескалації, дійти згоди і домовитись про припинення бойових дій.

Дедлайн Трампа для Ірану закінчувався о 03:00 год. за київським часом. За декілька годин до цього президент США дав короткі коментарі західним ЗМІ, де розповів про перемовини з іранцями.

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тереганом. Пізніше іранське керівництво вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході. 

