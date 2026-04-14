Пакистан ініціював другий раунд переговорів США та Ірану в Ісламабаді

Іванна Гончар
Пакистан запропонував провести другий раунд переговорів між США та Іраном в Ісламабаді найближчими днями. Про це повідомили два пакистанські чиновники для АР, пише «Главком».

Джерела АР зазначили, що проведення зустрічі залежатиме від того, чи погодяться сторони саме на Ісламабад як місце переговорів.

Попри те, що перший раунд завершився без досягнення угоди, переговори розглядаються як частина тривалого дипломатичного процесу.

Один із чиновників підкреслив: «Це не одноразова спроба, а частина постійного дипломатичного процесу».

Сторони можуть повернутися до діалогу вже найближчим часом, якщо погодять формат і місце нової зустрічі.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що подальші переговори між Вашингтоном і Тегераном залежать від іранської сторони. 

Як повідомлялось, США під час попередніх переговорів у Ісламабаді запропонували Ірану повністю відмовитися від збагачення урану на 20 років. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що США зірвали переговори, які могли призвести до домовленостей.

Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

