Глава МЗС Польщі пропонує поновити обговорення безпольотної зони над Україною

За його словами, Польща не може самостійно ухвалити таке важливе стратегічне рішення

Сікорський закликав НАТО та європейських союзників серйозно подумати про доцільність створення такої зони

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за поновлення обговорення серед НАТО та ЄС щодо створення безпольотної зони над Україною. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню, передає «Главком».

Сікорський зазначив, що ідея цієї зони активно обговорювалася ще за часів адміністрації Джо Байдена. Він підкреслив, що технічно така зона можлива, однак це питання не може вирішуватися однією країною.

За його словами, Польща не може самостійно ухвалити таке важливе стратегічне рішення, адже воно має бути результатом колективного обговорення серед союзників.

Міністр додав, що для Польщі було б значно зручніше захищати свій повітряний простір, якби безпілотники та інші загрози знищувалися за межами території, тобто над Україною.

Він закликав НАТО та європейських союзників серйозно подумати про доцільність створення такої зони.

Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів.

Крім того, Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною під вечір 13 вересня. Зокрема, у повітряному просторі країни діяли польські та союзні повітряні судна, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки були у стані найвищої готовності.

До того, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом уночі 10 вересня на радарах було зафіксовано 19 дронів. Станом на 11 вересня знайшли уламки 16 БпЛА.

Через вторгнення російських безпілотників НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.