Міністерство праці Польщі назвало список дефіцитних професій: що треба знати українцям

Польща запроваджує нові правила, аби спростити працевлаштування через дефіцит кадрів

Польща оприлюднила список дефіцитних професій, які потребують робітників. Уряд країни також повідомив про рішення, які можуть спростити працевлаштування для громадян інших країн у Польщі. Про це пише «Главком» із посилання на проєкт Міністерства праці Польщі.

Тож нові впровадження, які представленні у новому законопроєкті міністерства, передбачають прискорення працевлаштування, а саме легалізацію праці та пришвидшення пошуку кадрів для роботодавців.

У міністерстві відповідні рішення пояснюють дефіцитом працівників. Тож деякі вакансії можуть зацікавити українців, які як іноземці є потенційними кандидатами для роботи у Польщі в умовах дефіциту на ринку праці. «У цих професіях у першому півріччі 2025 року було зареєстровано загалом 33 тисячі безробітних, тоді як кількість вакансій досягла 29 тисяч. За цей же період видано понад 100 тисяч документів, що легалізують роботу іноземців», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Дефіцитні вакансії у Польщі

інженери (технологи, будівельники, механіки, електрики);

лікарі без спеціалізації або в процесі її отримання;

медичні спеціалісти з вищими ступенями кваліфікації;

медсестри та акушерки;

викладачі іноземних мов;

програмісти застосунків, розробники та адміністратори баз даних;

оператори енергетичного обладнання;

асистенти викладачів;

покрівельники, сантехніки, трубопровідники;

водії автобусів та трамваїв.

Тож кандидатам на ці вакансії буде простіше отримати роботу у Польщі за умов нової постанови уряду. Вона набуде чинності через 14 днів після публікації, її оприлюднили 30 січня 2026 року.

Раніше «Главком» писав, як Віце-президент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко повідомила, які професії серед українських працівників будуть затребувані у Польщі цьогоріч, адже їхній ринок праці досі має попит на українських робітників.

Також повідомлялося, що послаблення ринку праці торкнулося не лише Західної Європи, але й Польщі. Тепер роботодавці обережно ставляться до відбору кандидатів, що створює конкуренцію та сповільнює процес підбору нового персоналу. Відбір кандидатів дійсно сповільнився, зазначається, що польські роботодавці розглядають резюме кандидатів протягом із 50 до 80 днів, інколи навіть 100 днів.