Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Міністерство праці Польщі назвало список дефіцитних професій: що треба знати українцям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Міністерство праці Польщі назвало список дефіцитних професій: що треба знати українцям
У Польщі змінюють правила ринку праці через дефіцит робочої сили
фото з відкритих джерел

Польща запроваджує нові правила, аби спростити працевлаштування через дефіцит кадрів

Польща оприлюднила список дефіцитних професій, які потребують робітників. Уряд країни також повідомив про рішення, які можуть спростити працевлаштування для громадян інших країн у Польщі. Про це пише «Главком» із посилання на проєкт Міністерства праці Польщі.

Тож нові впровадження, які представленні у новому законопроєкті міністерства, передбачають прискорення працевлаштування, а саме легалізацію праці та пришвидшення пошуку кадрів для роботодавців.

У міністерстві відповідні рішення пояснюють дефіцитом працівників. Тож деякі вакансії можуть зацікавити українців, які як іноземці є потенційними кандидатами для роботи у Польщі в умовах дефіциту на ринку праці. «У цих професіях у першому півріччі 2025 року було зареєстровано загалом 33 тисячі безробітних, тоді як кількість вакансій досягла 29 тисяч. За цей же період видано понад 100 тисяч документів, що легалізують роботу іноземців», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Дефіцитні вакансії у Польщі

  • інженери (технологи, будівельники, механіки, електрики);
  • лікарі без спеціалізації або в процесі її отримання;
  • медичні спеціалісти з вищими ступенями кваліфікації;
  • медсестри та акушерки;
  • викладачі іноземних мов;
  • програмісти застосунків, розробники та адміністратори баз даних;
  • оператори енергетичного обладнання;
  • асистенти викладачів;
  • покрівельники, сантехніки, трубопровідники;
  • водії автобусів та трамваїв.

Тож кандидатам на ці вакансії буде простіше отримати роботу у Польщі за умов нової постанови уряду. Вона набуде чинності через 14 днів після публікації, її оприлюднили 30 січня 2026 року.

Раніше «Главком» писав, як  Віце-президент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко повідомила, які професії серед українських працівників будуть затребувані у Польщі цьогоріч, адже їхній ринок праці досі має попит на українських робітників.

Також повідомлялося, що послаблення ринку праці торкнулося не лише Західної Європи, але й Польщі. Тепер роботодавці обережно ставляться до відбору кандидатів, що створює конкуренцію та сповільнює процес підбору нового персоналу. Відбір кандидатів дійсно сповільнився, зазначається, що польські роботодавці розглядають резюме кандидатів протягом із 50 до 80 днів, інколи навіть 100 днів. 

Читайте також:

Теги: біженці українці за кордоном робота Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські протестувальники обіцяють блокувати кордон весь день
Польські фермери оголосили нове блокування пунктів пропуску на кордоні зі Львівщиною
21 сiчня, 14:36
Чарзастий звинуватив Трампа у «дестабілізації» міжнародних інституцій
Посол США припиняє контакти зі спікером польського парламенту: у чому причина
6 лютого, 10:04
Еммануель Макрон в окулярах
Макрон посеред зими прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах
17 сiчня, 17:59
Мати дітей Катерина Дуліч серйозно налаштована на те, щоб родина возз’єдналась
Скандал в Ірпені: соцслужби пояснили, чому насправді вилучили чотирьох дітей у родини
20 сiчня, 11:47
Псля масованої атаки РФ 24 січня у столиці без теплопостачання опинилися майже 6 тис. будинків
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла після атаки
26 сiчня, 17:08
Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу
Забезпечення стабільного теплопостачання: Шмигаль повідомив гарні новини
27 сiчня, 16:23
Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського
Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського
2 лютого, 20:39
Польща знайшла новий важіль тиску на Україну
Польща знайшла новий важіль тиску на Україну
Вчора, 14:11
Рішення підтримали 68 депутатів Київради
У Києві буде створена Служба енергетичної безпеки: за що відповідатиме
10 лютого, 18:22

Соціум

Міністерство праці Польщі назвало список дефіцитних професій: що треба знати українцям
Міністерство праці Польщі назвало список дефіцитних професій: що треба знати українцям
Ексзаступниця міністра оборони пояснила, чому не варто чекати співчуття від європейських країн
Ексзаступниця міністра оборони пояснила, чому не варто чекати співчуття від європейських країн
Волгоградський нафтозавод зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
Волгоградський нафтозавод зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
Португалія через повінь оголосила термінову евакуацію людей
Португалія через повінь оголосила термінову евакуацію людей
Небо на паузі. Німецькі летовища скасували сотні авіарейсів: у чому причина
Небо на паузі. Німецькі летовища скасували сотні авіарейсів: у чому причина
Смертельна стрілянина в канадській школі: нападницею виявилася 18-річна трансгендерка
Смертельна стрілянина в канадській школі: нападницею виявилася 18-річна трансгендерка

Новини

Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua