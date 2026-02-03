Головна Світ Політика
Туск ініціював розслідування можливого зв’язку Епштейна з Кремлем

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав справу Епштейна загрозою для Заходу
Польща створила аналітичну групу для перевірки версії про участь російських спецслужб

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що країна розпочне перевірку можливих зв’язків між покійним американським фінансистом і злочинцем Джеффрі Епштейном та російськими спецслужбами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час урядового засідання у Варшаві.

За його словами, дедалі більше експертів припускають, що скандал міг бути організованою операцією російських спецслужб. «Зростаюча кількість коментаторів і експертів вважають, що дуже ймовірно, що цей скандал був заздалегідь спланованою операцією російського КДБ. Ця так звана «медова пастка», солодка наживка, пастка для еліт західного світу, насамперед Сполучених Штатів», – сказав Туск.

Він повідомив, що польська влада вже ухвалила рішення створити спеціальну аналітичну групу. «Разом із міністром юстиції, генеральним прокурором та міністром – координатором спецслужб ми вирішили створити аналітичну команду і, можливо, розпочати розслідування, якщо аналіз підтвердить наші побоювання щодо скандалу у США», – заявив прем’єр.

Туск також не виключив ініціювання міжнародного розслідування. «Можливо, ми також заохотимо інших партнерів до міжнародного розслідування цієї справи», – додав він.

Прем’єр наголосив, що можливе співорганізування цієї операції російськими спецслужбами становить серйозну загрозу для безпеки Польщі. «Мені не потрібно пояснювати, наскільки серйозною є дедалі ймовірніша можливість того, що російські розвідувальні служби співорганізували цю операцію для безпеки польської держави. Це може означати, що вони також володіють компрометуючими матеріалами на багатьох лідерів, які й досі перебувають при владі», – заявив Туск.

До слова, оприлюднені архівні матеріали у справі Джеффрі Епштейна містять тисячі згадок про Москву та Володимира Путіна і, за даними медіа, можуть свідчити про можливі зв’язки його мережі з російськими спецслужбами. У публікаціях зазначається, що документи проливають світло на ймовірне використання так званої «медової пастки» для збору компрометуючих матеріалів на представників західних еліт.

За версією аналітиків, Епштейн міг увійти у світ шпигунства через оточення, пов’язане з радянськими та російськими структурами, а його контакти з російськими представниками тривали протягом багатьох років. Опубліковані матеріали також згадують численні спроби налагодити контакти з Кремлем та можливе використання цієї мережі як інструменту впливу і шантажу.

Теги: росія Польща Дональд Туск

