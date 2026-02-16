Головна Світ Політика
Президент Польщі допустив створення власної ядерної програми

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
с Навроцький визнав, що механізм реалізації такої ідеї, зокрема з огляду на договір про нерозповсюдження ядерної зброї, наразі не визначений
фото: Reuters

Коментуючи можливу реакцію Москви, польський лідер зазначив, що Росія може діяти агресивно незалежно від конкретних рішень Варшави

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримує ідею руху країни до створення власного ядерного потенціалу, наголосивши на необхідності дотримання міжнародних норм. Про це він сказав в інтерв’ю Polsat News, пише «Главком».

«Я є великим прихильником приєднання Польщі до ядерного проєкту. Я маю на увазі те, що шлях до створення польського ядерного потенціалу з повним дотриманням усіх міжнародних норм є напрямком, яким ми повинні слідувати», – заявив президент.

Водночас Навроцький визнав, що механізм реалізації такої ідеї, зокрема з огляду на договір про нерозповсюдження ядерної зброї, наразі не визначений.

«Потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми є державою, що знаходиться безпосередньо біля кордону збройного конфлікту. Відомо, яке ставлення агресивної, імперської Російської Федерації до Польщі. Я не скажу, коли це станеться, і чи це станеться», – додав Навроцький.

Коментуючи можливу реакцію Москви, польський лідер зазначив, що Росія може діяти агресивно незалежно від конкретних рішень Варшави. 

За повідомленням Politico, у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року розгорнулася дискусія: європейські лідери вперше серйозно заговорили про створення власного ядерного арсеналу. Причиною став підрив довіри до США як гаранта безпеки після повернення Дональда Трампа в Білий дім та його сумнівів щодо 5-ї статті Статуту НАТО.

Теги: Кароль Навроцький Польща ядерна зброя

