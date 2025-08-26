Україна втратить доступ до Starlink? Польща прокоментувала заяву міністра

Раніше міністр цифровізації Польщі заявив, що країна не зможе обслуговувати Starlink для України

Керівник Офісу президента Польщі: «Вето не відключає Україну від інтернету Starlink»

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу українським біженцям не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує країна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Польщі Збігнєва Богуцького.

Богуцький спростував заяву міністра цифровізації Польщі про ризик відключення терміналів Starlink, адже Польща нібито не зможе сплачувати за послуги через вето Навроцького. «Вето не відключає Україну від інтернету Starlink, оскільки витрати на це підключення фінансуються на основі положень чинного законодавства, а проєкт, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, підтримує цей стан речей», – написав Богуцький.

За словами посадовця, парламент «ефективно» опрацює президентську ініціативу у вересні, тобто до вичерпання граничного терміну. Відповідно до чинного законодавства Польщі, підтримка забезпечення зв'язку Starlink надається до 30 вересня 2025 року.

Богуцький звинуватив міністра цифровізації країни, який назвав вето Навроцького «подарунком для Путіна», у маніпуляціях та дезінформації. «Перефразуючи ваш пост, можна сказати: я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж займатися російською дезінформацією, щоб сіяти розбрат між поляками та українцями», – каже керівник Офісу президента Польщі.

Нагадаємо, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна не зможе фінансувати інтернет Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон щодо підтримки українських біженців.

