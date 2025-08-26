Головна Техно Телеком
Україна втратить доступ до Starlink? Польща прокоментувала заяву міністра

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше міністр цифровізації Польщі заявив, що країна не зможе обслуговувати Starlink для України
фото з відкритих джерел

Керівник Офісу президента Польщі: «Вето не відключає Україну від інтернету Starlink»

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу українським біженцям не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує країна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Польщі Збігнєва Богуцького.

Богуцький спростував заяву міністра цифровізації Польщі про ризик відключення терміналів Starlink, адже Польща нібито не зможе сплачувати за послуги через вето Навроцького. «Вето не відключає Україну від інтернету Starlink, оскільки витрати на це підключення фінансуються на основі положень чинного законодавства, а проєкт, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, підтримує цей стан речей», – написав Богуцький.

За словами посадовця, парламент «ефективно» опрацює президентську ініціативу у вересні, тобто до вичерпання граничного терміну. Відповідно до чинного законодавства Польщі, підтримка забезпечення зв'язку Starlink надається до 30 вересня 2025 року.

Богуцький звинуватив міністра цифровізації країни, який назвав вето Навроцького «подарунком для Путіна», у маніпуляціях та дезінформації. «Перефразуючи ваш пост, можна сказати: я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж займатися російською дезінформацією, щоб сіяти розбрат між поляками та українцями», – каже керівник Офісу президента Польщі.

Нагадаємо, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна не зможе фінансувати інтернет Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон щодо підтримки українських біженців.

Нагадаємо, згідно зі звітом Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не змогло належним чином контролювати використання тисяч терміналів Starlink, які воно поставило Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Як повідомлялося, до повномасштабної війни в українській армії був свій аналог Starlink. Наприклад, компанія DataGroup надавала послуги інтернету військовим. Як і зараз, тоді також можна було поставити «тарілку» в полі, чи лісі і отримати передачу даних високої швидкості. Однак ЗСУ нині користуються Starlink Ілона Маска. Чому не масштабували відому вже технологію, котра б дозволила не залежати від примх одіозного мільярдера, пояснив командир одного із взводів 81 окремого батальйону зв’язку, молодший лейтенант Олександр Карпович.

До слова, польський інвестиційний фонд Vinci, який входить до групи державного Банку крайового господарства, купив частку в фінській супутниковій компанії Iceye. Розмір інвестицій становить 40 млн злотих ($11 млн), однак може бути збільшений пізніше. Компанія Iceye найбільш відома в Україні завдяки так званому народному супутнику, купленому волонтерським фондом Сергія Притули у серпні 2022 року.

