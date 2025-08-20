У яких містах Польщі найшвидше зменшується населення: статистика

Лодзь залишається лідером за темпами скорочення населення в Польщі

Згідно з останніми даними Головного статистичного управління (GUS) Польщі, населення країни продовжує стрімко скорочуватися. За рік, станом на початок 2025 року, загальна кількість мешканців зменшилася майже на 147,5 тис. осіб. Усі 16 воєводств країни зафіксували негативну демографічну динаміку.

Дані підтверджують, що демографічна ситуація залишається серйозним викликом для Польщі. Скорочення населення спостерігається майже в усіх регіонах, що свідчить про загальну тенденцію, яка потребує уваги.

Найбільше скорочення населення зафіксовано в Нижньосілезькому воєводстві (на 28,6 тис. осіб), а найменше – у Поморському (лише на 80 осіб).

Міста, що втрачають та здобувають мешканців

Аналіз GUS також показав, що з 66 міст з правами повіту в 61 спостерігалося скорочення населення. У цьому антирейтингу Лодзь знову став лідером, втративши понад 6 322 мешканці порівняно з минулим роком.

Найбільше мешканців втратили:

Лодзь – 6 322 особи

Бидгощ – 2 391 особа

Щецин – 2 360 осіб

Валбжих – 1 546 осіб

Конін – 963 особи

Водночас деякі великі міста продовжують демонструвати зростання, приваблюючи нових мешканців.

Приріст населення відзначено у:

Кракові (на 2 967 осіб)

Варшаві (на 2 246)

Гданську (на 1 280)

Жешуві (на 1 049)

Приріст у таких великих центрах, як Краків і Варшава, можна пояснити високим рівнем зайнятості та розвиненою інфраструктурою, яка приваблює молодь. Натомість міста, що втрачають мешканців, часто стикаються з відтоком працездатного населення, яке шукає кращих можливостей.

