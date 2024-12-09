Міністр цифровізації Польщі викрив підступний задум Росії

Росія веде кібератаку не лише проти України, а й проти Польщі

Польща потерпає від активізації російської кібервійни

Польща є стратегічною метою російських кібератак. Під час головування в Європейському Союзі, яке розпочнеться 1 січня 2025 року, країна прагнутиме створити Європейський фонд кібербезпеки. Польща також намагатиметься вказати напрямки дерегуляції, які мають зробити європейську економіку більш конкурентоспроможною. Про це заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Ґавковський, пише Biznes.interia.

Кшиштоф Ґазаявив, що Польща стала «зоною російської кібервійни» і взагалі є «найкібератакованішою країною в Європі». Тому під час свого головування в ЄС Варшава буде прагнути створити європейський фонд кібербезпеки. За словами міністра, фонд буде створено для залучення фахівців у галузі технологій та кібербезпеки в Європі та створення для них «системи фінансових стимулів».

«Польща є стратегічною метою кібератак Росії! Ми хочемо, щоб під час президентства Польщі був створений Європейський фонд кібербезпеки», – сказав Кшиштоф Ґавковський.

«Війна в кіберпросторі точно не закінчиться швидко», – додав міністр.

За даними Міністерства цифровізації, що у I кварталі 2024 року в Польщі відбулося зростання ДоС-атак на 330%.

Польща також захоче включити до порядку денного ЄС дискусію, спрямовану на вироблення спільного європейського погляду на те, як здійснити цифрову трансформацію. «Або ми зробимо цифрову трансформацію спільним інтересом, або ми розділимося, що невідомо чим закінчиться», – сказав Кшиштоф Ґавковський.

До слова, російська влада закриває генеральне консульство в Польщі в Санкт-Петербурзі. За повідомленням, Москва передала польській стороні ноту з повідомленням про те, що Росія відкликає з 10 січня 2025 року згоду на функціонування генерального консульства.