Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туск продовжив підвищений рівень терористичної загрози в країні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Туск продовжив підвищений рівень терористичної загрози в країні
Дональд Туск підписав відповідне розпорядження, воно набуде чинності 1 березня
фото: PAP/Radek Pietruszka

Польща продовжила до 31 травня цього року підвищені рівні терористичної загрози щодо інфраструктури та енергетичної інфраструктури за межами країни та у кіберпросторі 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск продовжив дію підвищених рівнів терористичної загрози до 31 травня 2026 року. Відповідне рішення ухвалене у відповідь на стабільно високі ризики гібридних атак та диверсій на стратегічних об'єктах. Про це повідомив урядовий центр безпеки Польщі у соцмережі X, інформує «Главком».

Як зазначається, глава польського уряду Дональд Туск підписав відповідне розпорядження і воно набуде чинності 1 березня.

Повідомляється, що в країні продовжують діяти режими BRAVO (загальна безпека) та CHARLIE-CRP (захист кіберпростору). Особлива увага приділяється енергетичній інфраструктурі, що знаходиться поза межами Польщі, але критично важлива для її життєдіяльності.

Ці заходи дозволяють спецслужбам проводити посилені перевірки та забезпечувати цілодобовий моніторинг залізничних вузлів, аеропортів та урядових систем зв'язку Polsat News.

Зауважимо, раніше глава польського уряду Туск підкреслював, що запровадження підвищеного рівня загрози щодо інфраструктури, енергетичної інфраструктури за межами країни та у кіберпросторі пов’язано з гібридними та кіберзагрозами з боку Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Польща ускладнює процедуру отримання «Карти поляка». Нові правила мають на меті закрити лазівки для фіктивного підтвердження походження та посилити перевірку лояльності заявників.

Одне з головних нововведень – скасування можливості отримувати «Карту поляка» на підставі довідки від польської організації про те, що заявник три роки брав участь у діяльності на користь польської культури або на користь польської нацменшини. За версією МЗС, ці довідки багато років викликають суперечки, тому «сумнівний» механізм хочуть прибрати.

Також зникне можливість видавати «Карту поляка» «за особливі заслуги перед Польщею», якщо у людини немає документів про польське походження. У законі прямо пропишуть і те, що люди, які колись відмовилися від польського громадянства, не зможуть претендувати на «Карту поляка».

Читайте також:

Теги: Польща Дональд Туск кібератака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пьотр Лукасевич згадав події минулого року, коли 19 російських дронів залетіли у повітряний простір Польщі
Польський дипломат розказав, які висновки Варшава зробила з минулорічного дронового удару Росії
Вчора, 13:18
Пьотр Лукасевич: ставлю сто генераторів проти одного антиукраїнського гасла, яка вигукне якийсь хуліган у Польщі
Чи погіршилося ставлення поляків до українців? Польський дипломат назвав факт, яка вселяє надію
25 лютого, 08:00
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою. 24 лютого 2026 року
Сікорський у четверті роковини вторгнення приїхав до Києва: головні теми переговорів
24 лютого, 12:00
Існування невідомої фортеці підтверджують історичні архіви та карти
Польські археологи відкрили оборонну фортецю часів Гетьманщини: що про неї відомо
23 лютого, 18:20
Влада Кракова знайшла гуманний спосіб боротьби з надмірною кількістю птахів у центрі міста
У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»
19 лютого, 16:46
Велику кількість документів про злочини було сфальсифіковано або знищено в радянський період
Польща готує проти Росії позов про репарації за радянські злочини – FT
17 лютого, 16:42
Варшава знову допомогла Києву генераторами
Київ отримав ще 31 генератор від Варшави
3 лютого, 16:19
Польща підписала масштабну оборонну угоду вартістю $4,3 млрд на створення інтегрованої системи протидії безпілотникам
Польща будує «стіну з дронів»: яка ціна захисту від російських загроз
31 сiчня, 04:35
За оцінкою польської сторони, до атак може бути причетний хакерський підрозділ ФСБ
Польща звинуватила російські спецслужби у кібератаках на енергетику
31 сiчня, 00:52

Політика

Туск продовжив підвищений рівень терористичної загрози в країні
Туск продовжив підвищений рівень терористичної загрози в країні
Чехія не буде підвищувати витрати на оборону попри вимоги НАТО
Чехія не буде підвищувати витрати на оборону попри вимоги НАТО
Китай забив на сполох через російський закон про призов – ISW
Китай забив на сполох через російський закон про призов – ISW
Орбан підтримав швидке розблокування кредиту для України, але є нюанс
Орбан підтримав швидке розблокування кредиту для України, але є нюанс
Елітні підрозділи Британії та Франції відпрацювали висадку місії в Україні
Елітні підрозділи Британії та Франції відпрацювали висадку місії в Україні
Прем’єр Іспанії прокоментував інформацію про смертельну хворобу
Прем’єр Іспанії прокоментував інформацію про смертельну хворобу

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua