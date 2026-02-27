Туск продовжив підвищений рівень терористичної загрози в країні

Польща продовжила до 31 травня цього року підвищені рівні терористичної загрози щодо інфраструктури та енергетичної інфраструктури за межами країни та у кіберпросторі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск продовжив дію підвищених рівнів терористичної загрози до 31 травня 2026 року. Відповідне рішення ухвалене у відповідь на стабільно високі ризики гібридних атак та диверсій на стратегічних об'єктах. Про це повідомив урядовий центр безпеки Польщі у соцмережі X, інформує «Главком».

Як зазначається, глава польського уряду Дональд Туск підписав відповідне розпорядження і воно набуде чинності 1 березня.

Повідомляється, що в країні продовжують діяти режими BRAVO (загальна безпека) та CHARLIE-CRP (захист кіберпростору). Особлива увага приділяється енергетичній інфраструктурі, що знаходиться поза межами Польщі, але критично важлива для її життєдіяльності.

Ці заходи дозволяють спецслужбам проводити посилені перевірки та забезпечувати цілодобовий моніторинг залізничних вузлів, аеропортів та урядових систем зв'язку Polsat News.

Зауважимо, раніше глава польського уряду Туск підкреслював, що запровадження підвищеного рівня загрози щодо інфраструктури, енергетичної інфраструктури за межами країни та у кіберпросторі пов’язано з гібридними та кіберзагрозами з боку Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Польща ускладнює процедуру отримання «Карти поляка». Нові правила мають на меті закрити лазівки для фіктивного підтвердження походження та посилити перевірку лояльності заявників.

Одне з головних нововведень – скасування можливості отримувати «Карту поляка» на підставі довідки від польської організації про те, що заявник три роки брав участь у діяльності на користь польської культури або на користь польської нацменшини. За версією МЗС, ці довідки багато років викликають суперечки, тому «сумнівний» механізм хочуть прибрати.

Також зникне можливість видавати «Карту поляка» «за особливі заслуги перед Польщею», якщо у людини немає документів про польське походження. У законі прямо пропишуть і те, що люди, які колись відмовилися від польського громадянства, не зможуть претендувати на «Карту поляка».