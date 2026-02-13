Головна Світ Політика
«Ми приречені». Навчання НАТО виявили серйозні проблеми Альянсу у війні дронів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Маневри «Їжак-2025» показали вразливість НАТО перед сучасним полем бою
фото з відкритих джерел

Маневри «Їжак-2025» виявили проблеми Альянсу з адаптацією до прозорого поля бою та швидкого обміну даними

Масштабні військові навчання НАТО в Естонії виявили серйозні вразливості Альянсу у війні нового покоління із масовим застосуванням безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Навчання НАТО в Естонії

Минулого року в Естонії відбулися навчання «Їжак-2025», у яких взяли участь понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн НАТО. До маневрів долучилися й українські фахівці з безпілотних систем, зокрема військові з України. За словами керівника програми безпілотних систем Сил оборони Естонії Арбо Пробала, сценарії навчань моделювали максимально перевантажене поле бою, щоб перевірити здатність підрозділів діяти в умовах постійного стресу та швидкої зміни ситуації.

Помилки підрозділів на полі бою

Під час одного з епізодів бойова група чисельністю кілька тисяч військових, включно з британською бригадою та естонською дивізією, під час наступу фактично ігнорувала нову реальність повної видимості на полі бою.

«Бойова група НАТО просто ходила без маскування, розставляючи намети й бронетехніку. Все було знищено», – розповів один із учасників, який виконував роль умовного противника.

Український досвід і система «Дельта»

Українські військові застосували систему управління полем бою «Дельта», яка в реальному часі збирає розвіддані, аналізує їх із використанням штучного інтелекту та координує удари. Це дозволяє швидко створювати так званий «ланцюжок знищення» – від виявлення цілі до удару за лічені хвилини.

Невелика українська команда приблизно з 10 осіб за пів дня умовно знищила 17 одиниць бронетехніки та завдала ще 30 ударів по цілях. За словами Айвара Ганніотті, який очолював «ворожий» підрозділ, понад 30 дронів діяли на території менш ніж 10 квадратних кілометрів.

«Не було можливості сховатися. Ми досить легко знаходили машини й механізовані підрозділи та швидко їх знищували ударними дронами», – зазначив він.

Учасники навчань оцінюють, що умовний противник зміг за день вивести з ладу два батальйони, після чого підрозділи фактично втрачали боєздатність.

Висновки після маневрів

Колишній командир Центру військової розвідки Естонії Стен Райманн назвав результати маневрів «шокуючими» для військових командирів. За його словами, навчання продемонстрували, наскільки прозорим стало сучасне поле бою та наскільки вразливими залишаються підрозділи без належного маскування і швидкого обміну інформацією.

Окремою проблемою стала швидкість ухвалення рішень. Українські військові активно передають дані між підрозділами, тоді як у багатьох арміях НАТО досі діють обмеження щодо поширення чутливої інформації, що сповільнює реагування.

Що змінюватимуть у НАТО

Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус наголосив, що виявлення проблем саме по собі не означає їх вирішення. «Уроки не засвоюються автоматично. Вони засвоюються лише тоді, коли ви розробляєте нові концепції, змінюєте доктрину, переглядаєте підготовку, вимоги до озброєння та навіть кадрову політику», – зазначив він.

Водночас Естонія вже почала оновлювати військову доктрину з урахуванням досвіду війни дронів, збільшує оборонні витрати та співпрацює з технологічними компаніями. За словами представниці «Аеророзвідки» Марії Лемберг, частина країн НАТО досі демонструє «фундаментальне нерозуміння сучасного поля бою» і продовжує навчати військових за застарілими стандартами. Один із командирів після завершення симуляції підсумував: «Ми приречені».

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати планують передати європейським союзникам два ключові командні пункти НАТО: в італійському Неаполі та американському Норфолку. У межах перерозподілу ролей європейські офіцери мають очолити Об’єднане командування збройних сил НАТО в Неаполі та Об’єднане командування в Норфолку, які нині перебувають під керівництвом американських адміралів.

