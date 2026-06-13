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Канада та Франція поглиблюють оборонну співпрацю на тлі торгової нестабільності з США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Канада та Франція поглиблюють оборонну співпрацю на тлі торгової нестабільності з США
Карні та Макрон збудували дуже близькі дружні та робочі відносини
фото: AP

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що країни підписали угоду про обмін секретною інформацією між оборонним, космічним, штучним інтелектом та аерокосмічним секторами

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент Франції Еммануель Макрон уклали угоду про розширення партнерства в оборонній та промисловій сферах. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Окрім цього, лідери домовилися спростити процедуру обміну секретними даними між оборонним, космічним та аерокосмічним секторами, а також у галузі штучного інтелекту. Такий крок відображає прагнення Оттави зміцнити європейський вектор своєї політики через непередбачувану торговельну стратегію Вашингтона.

Зустріч у Парижі відбулася напередодні саміту «Великої сімки» у Французьких Альпах, куди Карні прибув заздалегідь. Після Франції канадський прем'єр вирушить із дводенним візитом до Ірландії. Часті поїздки до Європи підкреслюють його стратегію побудови коаліцій між середніми за впливом державами, яку він презентував у січні на форумі в Давосі. Цей підхід має на меті протидіяти великим геополітичним гравцям та підтримати канадську економіку, що потерпає від запроваджених США мит на автомобілі, сталь, алюміній та деревину.

Еммануель Макрон назвав Францію головним сполучним містком між Канадою та європейським континентом, відзначивши спільне бачення світових проблем на тлі фрагментації міжнародного порядку, інформаційних воєн та економічного тиску. Зближення з Європою вже приносить практичні зміни: Канада нарощує військові витрати, долучається до європейської програми закупівель SAFE, розглядає імпорт винищувачів і підводних човнів із ЄС, а німецькі підприємства стали одними з перших купувати канадський зріджений природний газ. Окрім того, канадська стратегія розвитку ШІ через «коаліцію демократій» та запроваджені Оттавою обмеження на соцмережі для молоді повністю збігаються з пріоритетами Парижа.

Водночас, Марк Карні змушений вести делікатну політику, аби не спровокувати прямий конфлікт із Дональдом Трампом. Зокрема, намір канадської сторони переглянути закупівлю американських винищувачів F-35 на користь шведських Saab Gripen несе в собі серйозні ризики американських контрзаходів. Цей баланс сил стане ключовим викликом на прийдешньому саміті G7, де будуть присутні як європейські лідери, так і президент США.

Попри це, Карні та Макрон, які обидва мають досвід роботи у фінансовій сфері, збудували дуже близькі дружні та робочі відносини. Джерела описують їх французьким виразом «copains comme cochons» (нерозлучні друзі). Французький президент особливо цінує канадського колегу за торішнє рішення Оттави спільно з Парижем та Лондоном визнати Палестинську державу, що також викликало різке невдоволення Трампа. Експерти зазначають, що попри неможливість повністю розірвати залежність від географічно близьких США, Карні успішно закладає довгостроковий фундамент для міцного європейського альянсу на майбутнє.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час свого виступу в Економічному клубі Нью-Йорка заявив, що прагнення Оттави диверсифікувати партнерства та знизити дипломатичну й економічну залежність від Вашингтона через політику Дональда Трампа врешті-решт буде вигідним і для США. 

На його думку, посилення Канади зробить її кращим союзником для США, а тривалі історичні розбіжності між державами завжди долалися завдяки спільним цінностям та інтересам. Перефразувавши відоме гасло Трампа, Карні додав, що сильна Канада допоможе знову зробити Америку великою.

Теги: Канада Франція Еммануель Макрон Марк Карні

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