Голова МЗС Ірану розповів, як може пройти підписання угоди зі США

Арагчі розповів, що заяву буде підписано, а потім оголошено після завершальних етапів переговорів

Міністр закордонних справ Аббас Арагчі зауважив, що угоду між США та Іраном можуть підписати дистанційно

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що угоду між США та Іраном можуть підписати дистанційно найближчими днями. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном може бути скріплений підписами обох сторін у дистанційному форматі вже протягом наступних кількох днів.

Очільник іранського зовнішньополітичного відомства зазначив, що офіційне підписання та оприлюднення спільної заяви відбудеться одразу після того, як завершаться фінальні етапи переговорного процесу.

Нагадаємо, Тегеран і Вашингтон практично узгодили умови майбутнього меморандуму про взаєморозуміння.

Як повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, сторони досягли згоди щодо більшості пунктів, і наразі в іранських профільних відомствах тривають фінальні внутрішні обговорення. Конкретні терміни, місце та деталі підписання документа залежатимуть від подальшого перебігу дипломатичного процесу.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації Дональда Трампа переконані, що ізраїльська сторона підтримає домовленості між Вашингтоном та Тегераном, щойно ознайомиться з їхніми повними умовами.

Високопосадовець США натякнув, що деталі меморандуму про взаєморозуміння ще не розкривали регіональним союзникам. За його словами, американська угода передбачає, що Іран має виконати свої зобов'язання до того, як отримає будь-які поступки чи переваги.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення.

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.