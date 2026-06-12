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Білий дім впевнений, що Ізраїль підтримає угоду між США та Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Білий дім впевнений, що Ізраїль підтримає угоду між США та Іраном
Адміністрація Трампа не сумніваються у схваленні угоди зі сторони Ізраїлю
фото: AP

Відомо, що ізраїльський прем'єр відноситься скептично до домовленостей з Іраном 

В адміністрації Дональда Трампа переконані, що ізраїльська сторона підтримає домовленості між Вашингтоном та Тегераном, щойно ознайомиться з їхніми повними умовами. Про це журналістам повідомив високопосадовець США, пише «Главком» із посиланням на CNN.

Високопосадовець США натякнув, що деталі меморандуму про взаєморозуміння ще не розкривали регіональним союзникам. За його словами, американська угода передбачає, що Іран має виконати свої зобов'язання до того, як отримає будь-які поступки чи переваги.

Напередодні цієї заяви, у четвер, 11 червня, президент США Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Як зазначають джерела, ізраїльський прем'єр тривалий час ставиться до домовленостей з Іраном скептично. Останнім часом в Ізраїлі зростало занепокоєння, що США можуть підписати занадто м'яку угоду, яка не відповідатиме ізраїльським військовим цілям. Представник Білого дому визнав наявність скепсису, проте пов'язав його з поширенням недостовірної інформації, запевнивши, що фінальний документ задовольнить усі сторони в регіоні.

Також у Вашингтоні не виключають можливих військових дій Ізраїлю в Лівані, які потенційно можуть ускладнити дипломатичний процес. В адміністрації США наголосили, що хоча масштабна мирна угода охоплює Ізраїль, Ліван та країни Перської затоки, це не позбавляє сторони права на самооборону. Американський посадовець резюмував, що Ізраїль обов'язково завдасть ударів у відповідь по «Хезболлі» та Ірану, якщо Тегеран порушить взяті на себе зобов'язання.

Раніше повідомлялося, що заява президента США Дональда Трампа про близьке підписання угоди з Тегераном стала повною несподіванкою для прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. 

За даними CNN, єврейська держава не володіла жодною інформацією про підготовку цього документа чи його можливе схвалення, що суперечить публікації американського лідера у соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення. 

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.

Теги: Ізраїль США Іран війна переговори

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