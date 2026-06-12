Reuters: ОАЕ виділять Ірану мільярди доларів в обмін на припинення атак

Представник ОАЕ не підтвердив безпосередньо факт передачі грошей

Об’єднані Арабські Емірати погодилися фінансово підтримати Іран в обмін на припинення регулярних обстрілів своєї території. Про пише Reuters із посиланням на власні джерела, передає «Главком».

Цей крок свідчить про зміну тактики Абу-Дабі після тижнів іранських ударів, які завдали шкоди інфраструктурі Дубая та підірвали його бізнес-репутацію. Останній прямий напад Тегерана на ОАЕ відбувся понад місяць тому, 4 травня, коли під ударом опинився порт Фуджейра.

Дані про фінансову домовленість збіглися із фінальною стадією масштабних переговорів між США та Іраном щодо завершення війни. Дипломати припускають, що ці процеси можуть розблокувати десятки мільярдів доларів нафтових доходів Тегерана, які наразі заморожені в іноземних банках через санкції США. Щодо походження коштів від ОАЕ думки джерел розійшлися: одні оцінюють суму у $10 млрд, інші – у $20 млрд, проте всі підтверджують, що перший транш у розмірі $3 млрд уже перераховано. Наразі не встановлено, чи це власні гроші Еміратів, чи заблоковані активи самого Ірану в банківській системі ОАЕ.

Офіційний представник ОАЕ не підтвердив безпосередньо факт передачі грошей, але зазначив, що зовнішня політика держави націлена на деескалацію, стабільність та підтримку дипломатичних зусиль США. Водночас у Вашингтоні віцепрезидент Джей Ді Венс підкреслив, що США не платитимуть Ірану за підписання майбутньої угоди, а економічні преференції режим отримає виключно після виконання своїх зобов'язань.

За інформацією інсайдерів, така тристороння схема дозволяє розв'язати конфлікт без порушення «червоних ліній» кожної зі сторін. Іран може позиціонувати ці кошти як репарації, Вашингтон – наполягати на тому, що нічого не платив, а ОАЕ гарантують собі безпеку та відновлення економічного статусу Дубая. Окрім припинення ракетних ударів та нападів БпЛА, домовленість передбачає відновлення дипломатичних зв'язків, економічну співпрацю та обмін розвідданими. Повідомляється, що Іран уже звернувся з аналогічними пропозиціями щонайменше до двох інших країн Перської затоки.

Раніше повідомлялося, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди, яка може стати основою для врегулювання конфлікту між країнами та послаблення напруженості на Близькому Сході.

Сторони погодили проєкт документа під назвою «Меморандум про взаєморозуміння». Його підписання може відбутися вже найближчими днями після остаточного затвердження керівництвом обох держав.

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня США завдали ударів по іранських системах протиповітряної оборони, командних пунктах та інших військових об'єктах. У відповідь Тегеран заявив про атаки на американські цілі на Близькому Сході, після чого міжнародні посередники активізували дипломатичні зусилля для припинення ескалації.