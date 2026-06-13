CNN: США таємно готували наземну операцію в Ірані для захоплення ядерних матеріалів

Пентагон оцінював рівень загрози для військових під час наземної операції «від високого до надзвичайного»

Сполучені Штати готували наземну операцію в Ірані для захоплення ядерних матеріалів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Наприкінці минулого місяця голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Дейн Кейн здійснив терміновий та засекречений візит до штаб-квартири Центрального командування у Флориді. Метою поїздки було ознайомлення з планами військових щодо можливого відправлення наземних військ до Ірану для силового вилучення його високозбагаченого урану.

Брифінги були настільки невідкладними, що генералу довелося поспіхом перервати зустріч керівництва НАТО в Брюсселі та 19 травня повернутися до США.

За даними CNN, генерал Кейн згодом представив розроблені варіанти операції Дональду Трампу. Проте президент призупинив підготовку місії. Його рішення зумовлене попередженнями про те, що це неминуче призведе до масштабної відплати з боку Тегерана, затягне війну, спричинить серйозні втрати серед американських військових та спровокує потрясіння у світовій економіці. Обговорення такої високоризикової операції відбувалося на тлі публічних заяв Трампа про наближення до підписання мирної угоди з Іраном.

Пентагон оцінював рівень загрози для сил спецоперацій у цій місії як «від високого до надзвичайного». Захоплення урану, збагаченого майже до збройового рівня, вимагало б масштабного вторгнення із залученням сотень спецпризначенців. Складність полягає в тому, що леткий і легкозаймистий газоподібний матеріал розподілений між комплексами в Ісфахані, Натанзі та Фордо і захований глибоко в підземних тунелях. Самі тунелі можуть бути заміновані, а іранська армія, попри послаблення, зберігає значні арсенали безпілотників, балістичних та зенітних ракет.

Ба більше, ядерні експерти та МАГАТЕ висловлюють скепсис щодо спроможності США безпечно знайти та вивезти весь матеріал, якого, за оцінками, вже достатньо для створення до 10 ядерних бомб.

Зважаючи на всі ризики, Дональд Трамп 11 червня під час виступу в Овальному кабінеті фактично відкинув ідею наземного вилучення матеріалів, зазначивши, що до іранського урану «ніхто не наближається, бо він похований під горою».

Як відомо, Тегеран і Вашингтон практично узгодили умови майбутнього меморандуму про взаєморозуміння.

Як повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, сторони досягли згоди щодо більшості пунктів, і наразі в іранських профільних відомствах тривають фінальні внутрішні обговорення. Конкретні терміни, місце та деталі підписання документа залежатимуть від подальшого перебігу дипломатичного процесу.

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня США завдали ударів по іранських системах протиповітряної оборони, командних пунктах та інших військових об'єктах. У відповідь Тегеран заявив про атаки на американські цілі на Близькому Сході, після чого міжнародні посередники активізували дипломатичні зусилля для припинення ескалації.