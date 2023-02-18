Польський генерал закликав Захід «роззброїтися» заради України

Скшипчак вважає, що зараз Україна отримує зброю зі смітника

Польщі слід «роззброїтися» та передати Україні зброю з військових частин, а не відправляти Києву «барахло» зі складів. Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил Польщі, ексзаступник міністра оборони країни генерал Вальдемар Скшипчак, повідомляє Rzeczpospolita.

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«Насправді, на мій погляд, якщо українці зазнають невдачі, то вони зазнають невдачі через відсутність рішучості Заходу, відсутність негайних дій», – сказав він.

Скшипчак закликав «не торкатися барахла» та зношеного спорядження зі складів. «Це спорядження технологічно знецінилося. Давайте дамо Україні сучасні бойові засоби, адже росіяни мають чисельну перевагу», – заявив польський генерал.

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Він наголосив, що кількісну перевагу потрібно заповнювати якісною. Україні, зазначив генерал, не слід очікувати на перемогу в конфлікті, якщо вона отримуватиме техніку «з комори», наприклад старі танки Leopard.

На думку Скшипчака, російська армія зараз зайнята в Україні і не загрожує країнам НАТО, а тому не варто боятись «роззброюватися». «Так що час грає поки що на користь українців, але якщо росіяни підуть у наступ, то може бути надто пізно допомагати Україні», - зазначив він.

Як повідомлялося, Польща готова відремонтувати танки Leopard для України, але для цього потрібно, аби Німеччина передала запчастини.

Раніше Польща повідомила, коли перші Leopard прибудуть в Україну.

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Нещодавно стало відомо, що із поставкою Україні танків Leopard 2 виникли проблеми.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна може звільнити всі окуповані території у 2023 році в разі краху російської армії.