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Польський генерал закликав Захід «роззброїтися» заради України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Польський генерал закликав Захід «роззброїтися» заради України
Ексзаступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак закликав дати Україні сучасну зброю
фото з відкритих джерел

Скшипчак вважає, що зараз Україна отримує зброю зі смітника

Польщі слід «роззброїтися» та передати Україні зброю з військових частин, а не відправляти Києву «барахло» зі складів. Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил Польщі, ексзаступник міністра оборони країни генерал Вальдемар Скшипчак, повідомляє Rzeczpospolita.

«Насправді, на мій погляд, якщо українці зазнають невдачі, то вони зазнають невдачі через відсутність рішучості Заходу, відсутність негайних дій», – сказав він.

Скшипчак закликав «не торкатися барахла» та зношеного спорядження зі складів. «Це спорядження технологічно знецінилося. Давайте дамо Україні сучасні бойові засоби, адже росіяни мають чисельну перевагу», – заявив польський генерал.

Він наголосив, що кількісну перевагу потрібно заповнювати якісною. Україні, зазначив генерал, не слід очікувати на перемогу в конфлікті, якщо вона отримуватиме техніку «з комори», наприклад старі танки Leopard.

На думку Скшипчака, російська армія зараз зайнята в Україні і не загрожує країнам НАТО, а тому не варто боятись «роззброюватися». «Так що час грає поки що на користь українців, але якщо росіяни підуть у наступ, то може бути надто пізно допомагати Україні», - зазначив він.

Як повідомлялося, Польща готова відремонтувати танки Leopard для України, але для цього потрібно, аби Німеччина передала запчастини.

Раніше Польща повідомила, коли перші Leopard прибудуть в Україну.

Нещодавно стало відомо, що із поставкою Україні танків Leopard 2 виникли проблеми.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна може звільнити всі окуповані території у 2023 році в разі краху російської армії

Теги: Польща Україна війна озброєння росія

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