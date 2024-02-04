Очільник африканської держави хварів на рак

У неділю, 4 лютого, помер президент Намібії Хаге Гейнгоб. Йому було 82 роки. Про це повідомляється на його офіційній сторінці у Facebook.

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«Президент Республіки Намібія помер сьогодні, у неділю 4 лютого 2024 року, о 00:04 у лікарні Lady Pohamba, де він отримував лікування. Намібійська нація втратила видатного слугу народу, ікону визвольної боротьби, головного архітектора нашої Конституції та стовпа намібійського дому», – заявив віцепрезидент Намібії Нанголо Мбумби, який тепер став виконувачем обов'язків президента.

Лідеру Намібії було 82 роки. У січні цього року в канцелярії президента повідомили, що у Гейнгоба діагностували рак. У момент смерті він перебував у лікарні в оточенні дружини та дітей.

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Відомо, що Гейнгоб був першим прем'єр-міністром Намібії після проголошення її незалежності у 1990 році. Очолював уряд двічі – у 1990-2002 роках і пізніше у 2012-2015 роках. А в листопаді 2014 року переміг на виборах президента з результатом 86,7% голосів. У 2019-му переобрався з підтримкою 56,3%.

Нагадаємо, що в суботу, 3 лютого, Вітторіо Емануїл Савойський, єдиний син останнього короля Італії, який більшу частину свого життя прожив у вигнанні в сусідній Швейцарії, помер у віці 86 років у своєму будинку в Женеві.