Демократи і республіканці створили план для припинення шатдауну

Часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося 1 жовтня

Група конгресменів з обох партій запропонувала компроміс, щоб завершити політичний глухий кут і відновити роботу Палати представників США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

У Конгресі США група центристів із Демократичної та Республіканської партій представила спільну пропозицію, спрямовану на подолання політичного глухого кута, через який діяльність Палати представників фактично паралізована вже понад місяць. Ініціатива передбачає продовження податкових пільг за програмою доступного медичного страхування (ACA) і низку антикорупційних реформ.

Автори документа – представники обох партій, включно з Доном Бейконом, Томом Суоцці, Джефом Гердом і Джошем Готтгаймером, – заявили, що їхня мета полягає в тому, щоб продемонструвати можливість компромісу в умовах політичного розриву. Вони запропонували продовжити розширені податкові відрахування на страхові премії ще на два роки та поступово скасувати обмеження доходу для громадян, які заробляють від $200 до $400 тис. на рік.

Проєкт також включає нові заходи контролю – наприклад, зобов'язання для страхових майданчиків ACA перевіряти статус одержувачів, щоб унеможливити випадки шахрайства і підвищити прозорість у витрачанні коштів.

«Конгрес зайшов у глухий кут, і занадто багато американців втратили віру в те, що ми можемо працювати разом. Але демократи і республіканці здатні слухати один одного і шукати спільне рішення, особливо коли йдеться про зниження витрат на медицину», – йдеться у заяві.

Офіційний представник Демократичної партії в Палаті представників не відкинув ініціативу, підкресливши, що «будь-яка конструктивна ідея заслуговує на увагу». Водночас у Республіканській партії розглядають можливість введення нових обмежень, зокрема перевірки доходів учасників програми.

Нагадаємо, часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося опівночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) у зв'язку з відсутністю фінансування. Це сталося через те, що представники правлячої Республіканської та опозиційної Демократичної партії в Конгресі не змогли дійти згоди щодо низки статей витрат, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Вони, як і раніше, не можуть досягти домовленостей. Демократи та республіканці звинувачують один одного у провокуванні шатдауну та його затягуванні в політичних цілях.

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалася через розбіжності між адміністрацією і Конгресом понад 20 разів. Найтриваліший період склав 35 днів – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (у перший президентський термін Дональда Трампа).

До слова, демократи в Сенаті США втринадцяте заблокували законопроєкт, який був прийнятий Палатою представників і мав на меті відновлення роботи федерального уряду.