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Пораненому в Донецьку рашисту Рогозіну загрожує параліч

glavcom.ua
Пораненому в Донецьку рашисту Рогозіну загрожує параліч
Уламок важко витягнути з хребця Рогозіна
фото: Reuters

У Рогозіна в шийному хребці застряг уламок, який може спричинити параліч

Екскерівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін зараз перебуває у, м’яко кажучи, нехорошому стані. Ба більше, вже у понеділок, 26 грудня, йому мають зробити операцію.

Рогозін потрапив під обстріл під час святкування свого дня народження. Чомусь він вирішив його відзначати у Донецьку, і у ресторан, де проходили урочистості, неабияк прилетіло. Зараз же у коментарі росЗМІ він розповів про своє самопочуття.

Як зауважив Рогозін, у нього в шийному хребці застряг уламок. Його розмір – 8 на 6 міліметрів.

Якщо його залишити там, то може бути параліч. Але і витягти теж є проблемою, – бідкається екскерівник «Роскомосу».

Раніше повідомлялось, що лікарі Донецька відмовилися рятувати поранені сідниці Рогозіна.

Нагадаємо, напередодні у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков завив, що російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна. 

Згодом прикордонники передали «привіт» Рогозіну.

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Теги: війна обстріл Донецьк Україна Дмитро Рогозін поранення

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