Німецькі компанії продовжують постачати РФ обладнання для виробництва зброї – SWR

До кінця грудня 2023 року в Росію було здійснено понад 300 постачань від німецьких виробників

У 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів. Про це йдеться в розслідуванні німецької телекомпанії SWR.

У розпорядження телекомпанії потрапили російські митні документи, з яких стало відомо, що до кінця грудня 2023 року в Росію було здійснено понад 300 постачань від німецьких виробників. Більшість з них – це великі промислові верстати або верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК). Зокрема, вони можуть різати сталь, згинати листовий метал, зварювати металеві деталі в повністю автоматичному режимі.

За словами радниці Ради економічної безпеки України Олени Юрченко, 80% верстатів з ЧПК в Росії використовуються у військовому виробництві, а Німеччина є лідером на ринку виробництва цих верстатів, з часткою до 30% в Росії.

Так, за допомогою відео- та фотозйомки вдалося з’ясувати, що російські компанії «Парсек», «Камаз», НІР і «Промислові рішення» постачають російським військовим двигуни та деталі для літаків і ракет. У всіх цих компаніях використовується німецьке обладнання, яке, відповідно до інформації із митних документів, продовжувало надходити й торік. Не виключено, що Росія отримує такі машини й цього року, зазначили журналісти.

Журналістам вдалося ідентифікувати понад 30 німецьких виробників, чиї машини були імпортовані до Росії минулого року, багато з них розташовані в землі Баден-Вюртемберг, традиційному місці машинобудування. Серед виробників фігурують, зокрема: Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller тощо.

Як стверджують журналісти, близько у двох третинах випадків машини були завезені в Росію через Туреччину: деякі турецькі посередники мають прямі зв’язки з Росією, а деякі були засновані російськими підприємцями. Виробники, до яких звернулися журналісти, звинувачують посередників, мовляв, що це ті порушували санкційний режим без відома німецьких компаній.

Нагадаємо, німецька компанія DMG Mori продовжує збирати верстати для російського військово-промислового комплексу. Хоча рік тому компанія оголошувала про закриття заводу у РФ.

До слова, угорська фірма, що належить жителю Литви, поставила в Росію високоточні різьбошліфувальні верстати, вироблені в Італії на заводі німецької корпорації EMAG. Експорт такого обладнання в Росію з ЄС заборонений.