Кремль планує збільшити видатки на війну, але приховує це від громадян – ISW

Росія у 2025 році витратить на армію ще більше бюджетних грошей

У 2025 році уряд Російської Федерації планує значно збільшити витрати на оборонні потреби. За попередніми даними, витрати на армію та інші військові структури зростуть на тлі геополітичної напруги та продовження участі у військових конфліктах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Однак, як пишуть аналітики, офіційні представники Кремля у своїх заявах наголошують переважно на запланованих витратах на соціальну сферу, уникаючи теми зростання військового бюджету. Влада підкреслює важливість підвищення рівня соціальних стандартів, зокрема в галузі охорони здоров'я, освіти та підтримки соціально незахищених верств населення.

«Кабінет міністрів Росії у неділю, 29 вересня, схвалив проект федерального бюджету на 2025-2027 роки і до 1 жовтня подасть його в Державну думу. Згідно з проектом, федеральні доходи Росії у 2025 році зростуть майже на 12% порівняно з 2024 роком, а частка не нафтогазових доходів у федеральному бюджеті зросте до 73%», – написали у звіті ISW.

Такий підхід викликає питання серед експертів, які вбачають у цьому спробу відвернути увагу громадськості від суттєвого збільшення витрат на оборону. Аналітики також вказують на можливе зростання дефіциту бюджету через збільшення військових витрат та ймовірний тиск на інші сфери економіки країни.

Інститут вивчення війни заявив, що у 2025 році Росія планує витратити приблизно 40% на національну оборону і внутрішню безпеку – ця частка перевищує разом узяті витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку. Кремль збільшить витрати на засекречені статті з 11,1 трлн рублів (близько 117 млрд доларів) у 2024 році до 12,9 трлн рублів (близько 136 млрд доларів) у 2025 році.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що Росія планує збільшити оборонні витрати у 2025 році до 6,2% валового внутрішнього продукту країни на тлі війни проти України.

До слова, британська розвідка раніше повідомляла, що Росія втратила понад 610 тисяч своїх військових в Україні (вбитими та пораненими). Темпи призову знизилися, і це змусило збільшити бонуси за контракт, що дорого обходиться бюджету.

Раніше фінансові експерти заявили, що той факт, що Росія витрачає на війну втричі більше, ніж Україна є міфом.