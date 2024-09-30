Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль планує збільшити видатки на війну, але приховує це від громадян – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кремль планує збільшити видатки на війну, але приховує це від громадян – ISW
Кремль недоговорює про видатки на армію
фото з відкритих джерел

Росія у 2025 році витратить на армію ще більше бюджетних грошей

У 2025 році уряд Російської Федерації планує значно збільшити витрати на оборонні потреби. За попередніми даними, витрати на армію та інші військові структури зростуть на тлі геополітичної напруги та продовження участі у військових конфліктах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Однак, як пишуть аналітики, офіційні представники Кремля у своїх заявах наголошують переважно на запланованих витратах на соціальну сферу, уникаючи теми зростання військового бюджету. Влада підкреслює важливість підвищення рівня соціальних стандартів, зокрема в галузі охорони здоров'я, освіти та підтримки соціально незахищених верств населення.

«Кабінет міністрів Росії у неділю, 29 вересня, схвалив проект федерального бюджету на 2025-2027 роки і до 1 жовтня подасть його в Державну думу. Згідно з проектом, федеральні доходи Росії у 2025 році зростуть майже на 12% порівняно з 2024 роком, а частка не нафтогазових доходів у федеральному бюджеті зросте до 73%», – написали у звіті ISW.

Такий підхід викликає питання серед експертів, які вбачають у цьому спробу відвернути увагу громадськості від суттєвого збільшення витрат на оборону. Аналітики також вказують на можливе зростання дефіциту бюджету через збільшення військових витрат та ймовірний тиск на інші сфери економіки країни.

Інститут вивчення війни заявив, що у 2025 році Росія планує витратити приблизно 40% на національну оборону і внутрішню безпеку – ця частка перевищує разом узяті витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку. Кремль збільшить витрати на засекречені статті з 11,1 трлн рублів (близько 117 млрд доларів) у 2024 році до 12,9 трлн рублів (близько 136 млрд доларів) у 2025 році.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що Росія планує збільшити оборонні витрати у 2025 році до 6,2% валового внутрішнього продукту країни на тлі війни проти України.

До слова, британська розвідка раніше повідомляла, що Росія втратила понад 610 тисяч своїх військових в Україні (вбитими та пораненими). Темпи призову знизилися, і це змусило збільшити бонуси за контракт, що дорого обходиться бюджету. 

Раніше фінансові експерти заявили, що той факт, що Росія витрачає на війну втричі більше, ніж Україна є міфом. 

Читайте також:

Теги: розвідка росія бюджет військові Україна населення ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю ЗАЕС
Повернення Запорізької АЕС: Зеленський пояснив, які варіанти розглядає Україна
2 вересня, 19:03
Борис Єльцин (зліва) та Леонід Кравчук
Єльцин обіцяв «скрутити українців». Перший посол України в РФ розповів про знакову зустріч 33 роки тому
6 вересня, 12:39
Володимир Зеленський поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією
Зеленський розсмішив учасників конференції YES однією фразою
13 вересня, 17:18
Путін не зацікавлений в ескалації до ядерної війни, але може використовувати так звану «горизонтальну ескалацію»
Стало відомо, чи готовий Путін виконати свої погрози НАТО – The Telegraph
14 вересня, 22:51
У результаті пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга
На Рівненщині горів пасажирський потяг
14 вересня, 20:52
Апті Алаудінов засудив полонених кадирівців
Командир спецпідрозділу «Ахмат» відхрестився від полонених кадировців
15 вересня, 13:49
За останні місяці об’єми продаж дизельного палива та бензину, які були виготовлені із російської нафти, у країни Європи зросли
Як західні країни фінансують війну Росії проти України? Деталі від Politico
17 вересня, 17:09
Ядерна доктрина Путіна нічого не змінює у зовнішній політиці Німеччини
Росія змінює ядерну доктрину: Німеччина послала Путіну сигнал
27 вересня, 08:38
Лубінець наголосив, що МФЧХ перетворилася на адвоката кривавого російського Червоного Хреста: «Той, хто прикриває злочинця, – сам перетворюється на злочинця!»
Червоний хрест ухвалив скандальне рішення стосовно Росії: реакція Лубінця
27 вересня, 18:23

Політика

Байден говоритиме з Нетаньягу, аби уникнути тотальної війни на Близькому Сході
Байден говоритиме з Нетаньягу, аби уникнути тотальної війни на Близькому Сході
Норвегія готується до будівництва паркану на кордоні з Росією
Норвегія готується до будівництва паркану на кордоні з Росією
Кремль планує збільшити видатки на війну, але приховує це від громадян – ISW
Кремль планує збільшити видатки на війну, але приховує це від громадян – ISW
Припинити конфлікт між Ізраїлем та «Хезболлою» можна тільки дипломатично – Білий дім
Припинити конфлікт між Ізраїлем та «Хезболлою» можна тільки дипломатично – Білий дім
Тайвань оголосив повну боєготовність через пуски ракет КНР
Тайвань оголосив повну боєготовність через пуски ракет КНР
«Хезболла» обрала нового ватажка: що про нього відомо
«Хезболла» обрала нового ватажка: що про нього відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
8125
Втрати ворога станом на 29 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
4859
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті
3527
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3048
Вчені розкрили прогнозовану дату кінця світу, яку передрік Ньютон

Новини

Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Більше п'яти годин тривала нічна повітряна тривога у Києві, працювала ППО
Сьогодні, 06:13
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua