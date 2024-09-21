Відомий чернівецький музикант та громадський діяч. Згадаймо Пилипа Стахова

Військовий-музикант воював у складі буковинського підрозділу «Альбін», який входить до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов»

Музикант та громадський діяч Пилип Стахов із позивним Філ, який був добре відомий у своєму рідному місті Чернівці

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Пилипа Стахова.

На фронті загинув музикант та громадський діяч Пилип Стахов із позивним Філ, який був добре відомий у своєму рідному місті Чернівці. Про це повідомила Чернівецька обласна рада, а також колеги-музиканти з чернівецького гурту RUTAband.

Пилип Стахов став на захист України ще на початку повномасштабної війни. Військовий-музикант воював у складі буковинського підрозділу «Альбін», який входить до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».

Військовий-музикант воював у складі буковинського підрозділу «Альбін», який входить до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» фото: Чернівецька обласна рада, Facebook

«Боронячи Україну від російських окупантів, загинув чернівецький громадський діяч Пилип Стахов. Вічна пам'ять і слава захисникові… Щирі співчуття рідним…», – йдеться у повідомленні Чернівецької облради.

Що відомо про Пилипа Стахова

Пилип Стахов навчався у філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Він грав у чернівецькому гурті під назвою RUTA. До повномасштабного вторгнення Стахов був активним громадським діячем. Також він захоплювався горами, прокладав одноденні маршрути Карпатами.

Передгрозові краєвиди на Сокільский перевал,що знаходиться південніше фото: Пилип Стахов, Facebook

Стахов був автором проєкту – облаштування мілітарі-майданчика у парку імені Федьковича у Чернівцях. Він часто закликав витрачати кошти не на місто, а на потрібну техніку для війська.

Ще до повномасштабного вторгнення росіян Пилип Стахов у складі штабу оборони Буковини готувався до захисту нашої країни. З перших днів повномасштабної війни Пилип Стахов пішов на фронт, він брав участь у звільненні Київщині, воював під Ізюмом, а також у найгарячіших точках Донбасу.

Під час Харківського контрнаступу Філ разом із побратимами звільняв від окупантів село Велика Комишуваха.

Під час Харківського контрнаступу Філ зі своїм підрозділом звільнив село Велика Комишуваха, що під Ізюмом фото: Пилип Стахов, Facebook

Також Стахов допомагав переселенцям та збирав допомогу для військових.

Пилип Стахов на Буковині фото: Пилип Стахов, Facebook

У чоловіка залишилися маленький син і дружина.

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