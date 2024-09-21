Відомий чернівецький музикант та громадський діяч. Згадаймо Пилипа Стахова
Музикант та громадський діяч Пилип Стахов із позивним Філ, який був добре відомий у своєму рідному місті Чернівці
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Пилипа Стахова.
На фронті загинув музикант та громадський діяч Пилип Стахов із позивним Філ, який був добре відомий у своєму рідному місті Чернівці. Про це повідомила Чернівецька обласна рада, а також колеги-музиканти з чернівецького гурту RUTAband.
Пилип Стахов став на захист України ще на початку повномасштабної війни. Військовий-музикант воював у складі буковинського підрозділу «Альбін», який входить до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».
«Боронячи Україну від російських окупантів, загинув чернівецький громадський діяч Пилип Стахов. Вічна пам'ять і слава захисникові… Щирі співчуття рідним…», – йдеться у повідомленні Чернівецької облради.
Що відомо про Пилипа Стахова
Пилип Стахов навчався у філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Він грав у чернівецькому гурті під назвою RUTA. До повномасштабного вторгнення Стахов був активним громадським діячем. Також він захоплювався горами, прокладав одноденні маршрути Карпатами.
Стахов був автором проєкту – облаштування мілітарі-майданчика у парку імені Федьковича у Чернівцях. Він часто закликав витрачати кошти не на місто, а на потрібну техніку для війська.
Ще до повномасштабного вторгнення росіян Пилип Стахов у складі штабу оборони Буковини готувався до захисту нашої країни. З перших днів повномасштабної війни Пилип Стахов пішов на фронт, він брав участь у звільненні Київщині, воював під Ізюмом, а також у найгарячіших точках Донбасу.
Під час Харківського контрнаступу Філ разом із побратимами звільняв від окупантів село Велика Комишуваха.
Також Стахов допомагав переселенцям та збирав допомогу для військових.
У чоловіка залишилися маленький син і дружина.
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