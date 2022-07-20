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    Політика

    Посадка літака Ryanair у Білорусі: ООН назвала винних

    ООН назвала винних у посадці літака&nbsp;Ryanair у Білорусі - Посадка літака Ryanair у Білорусі: ООН назвала винних
    ООН назвала винних у посадці літака Ryanair у Білорусі
    фото із відкритих джерел

    Організація зазначила, що до посадки причетні білоруські високопосадовці

    Міжнародна організація цивільної авіації, яка є структурним підрозділом ООН, вперше звинуватила білоруських чиновників у незаконному висадженні рейсу Ryanair з метою арешту журналіста Романа Протасевича. Про це повідомляє Reuters.

    В ООН зауважили, що повідомлення про бомбу на борту літака було свідомо хибним.

    "Рада визнала, що загроза вибуху бомби щодо рейсу була свідомо хибною і створювала загрозу її безпеці, а крім того, що загрозу було доведено до відома льотного екіпажу за вказівкою вищих посадових осіб уряду Білорусі", - йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, рік тому 23 травня 2021 року білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

    Через місяць Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт.

    Пізніше стало відомо, що Сапегу звинувачують, зокрема, в розпалюванні ворожнечі через адміністрування каналу «Чорна книга Білорусі», у якому публікували дані білоруських силовиків. Режим Лукашенка визнав канал екстремістським.

    А сам Протасевич, якого утримували білоруські силовики, заявив про свою «причетність до спроби держперевороту» в Білорусі.

    Софію Сапегу засудили до шести років колонії загального режиму.

    Теги: Білорусь ООН літак Роман Протасевич
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    Посадка літака Ryanair у Білорусі: ООН назвала винних