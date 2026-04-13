Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої 
Мама Лілії Подкопаєвої Людмила Петриченко пішла з життя
фото: Anna Pynzenyk/Facebook

На сторінці гімнастки з'явився допис зі звісткою про смерть її мами 

Померла мама української гімнастки Лілії Подкопаєвої. Жінку поховають за кордоном, де мешкає її донька. Допис зі звісткою про смерть матері гімнастки з’явився на сторінці Лілії Подкопаєвої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис гімнастки у співавторстві з Анною Пинзеник у Facebook.

Людмила Петриченко померла 11 квітня. «11 квітня 2026 року відійшла у вічність любляча матуся, турботлива бабуся, дорога рідна людина, неймовірно добра, щира та світла душею – пані Людмила  Петриченко (матуся нашої любимої Лілії Подкопаєвоі). Її земний шлях був сповнений любові, доброти, жертовності та турботи про ближніх. Вона залишила по собі світлий слід у серцях усіх, хто мав благословення її знати, любити та бути поруч», – зазначається у дописі. 

Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої – Людмила Петриченко
Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої – Людмила Петриченко
фото: Anna Pynzenyk/Facebook

Прощання з Людмилою Петриченко відбудеться у п’ятницю, 17 квітня 2026 року о 9:30 ранку на кладовищі у Arlington Memorial Park в штаті Джорджії (США). 

Людмила Петриченко померла 11 квітня
Людмила Петриченко померла 11 квітня
фото: Anna Pynzenyk/Facebook

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва в інтерв'ю поділилася спогадами про своє дитинство в Донецьку, пояснила причини свого російськомовного оточення та розповіла про єдину зустріч зі своїм біологічним батьком, який є росіянином.

Також повідомлялося, Лілія Подкопаєва після повномасштабного вторгнення РФ перейшла на українську. Подкопаєва розповіла про своє негативне ставлення до російської мови. Після початку повномасштабної агресії РФ спортсменка радикально змінила думку щодо мови спілкування.

До слова, Лілія Подкопаєва показала свою третю дитину. Евеліні вже виповнилося два роки, а дворазова олімпійська чемпіонка вирішила показати шанувальникам її на фото. До слова, у 1990-х Подкопаєва почала жити в США, а в середині 2000-х остаточно оселилася у Флориді, у місті Тампа. 

Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої 
Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої 
