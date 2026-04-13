На сторінці гімнастки з'явився допис зі звісткою про смерть її мами

Померла мама української гімнастки Лілії Подкопаєвої. Жінку поховають за кордоном, де мешкає її донька. Допис зі звісткою про смерть матері гімнастки з’явився на сторінці Лілії Подкопаєвої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис гімнастки у співавторстві з Анною Пинзеник у Facebook.

Людмила Петриченко померла 11 квітня. «11 квітня 2026 року відійшла у вічність любляча матуся, турботлива бабуся, дорога рідна людина, неймовірно добра, щира та світла душею – пані Людмила Петриченко (матуся нашої любимої Лілії Подкопаєвоі). Її земний шлях був сповнений любові, доброти, жертовності та турботи про ближніх. Вона залишила по собі світлий слід у серцях усіх, хто мав благословення її знати, любити та бути поруч», – зазначається у дописі.

Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої – Людмила Петриченко фото: Anna Pynzenyk/Facebook

Прощання з Людмилою Петриченко відбудеться у п’ятницю, 17 квітня 2026 року о 9:30 ранку на кладовищі у Arlington Memorial Park в штаті Джорджії (США).

