МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги

Що стосується цілей російської делегації у переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами – представник російського відомства

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що не розглядає можливості територіальних поступок Україні, наголосивши, що Кремль вважає «своїми» чотири області, захоплені унаслідок збройної агресії. При цьому російська сторона ігнорує той факт, що ці регіони перебувають під її контролем лише частково. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Йдеться про Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області.

«Що стосується цілей російської делегації у переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами», – стверджує представник російського відомства Олексій Фадєєв.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.