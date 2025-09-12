Операція НАТО «Східний вартовий», резолюція ООН щодо Палестини. Головне за 12 вересня

Операція НАТО розпочнеться найближчими днями

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави, НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий», в Україні з'явилося нове державне свято. «Главком» склав добірку новин 12 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй переважною більшістю голосів схвалила декларацію, в якій викладено «конкретні, обмежені в часі та незворотні кроки» на шляху до дводержавного вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною без участі ХАМАСу.

Сто сорок дві країни проголосували за резолюцію, що закріплює Нью-Йоркську декларацію, яка також закликає ХАМАС звільнити всіх заручників і засуджує напад терористичної групи 7 жовтня.

НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про початок військової операції «Східний вартовий» (Eastern Sentry), метою якої є зміцнення позицій Альянсу на східному фланзі.

Найближчими днями в навчаннях «Східний вартовий» буде задіяно цілий ряд союзних ресурсів, а також традиційні засоби і новітні технології, в тому числі елементи, призначені для розв'язання проблем, пов'язаних з безпілотними літальними апаратами. «Eastern Sentry додасть гнучкості та сили нашій позиції», – сказав генсек.

В Україні з'явилося нове державне свято

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив щорічне відзначення Дня військ радіоелектронної боротьби 12 вересня.

Вінниччина попрощалася з двома школярами, яких, ймовірно, вбив колишній вчитель

Сьогодні, 12 вересня, у селі Копистирин на Вінниччині відбулося прощання з Миколою Біликом та Владиславом Бевзою – школярами, у вбивстві яких підозрюють колишнього вчителя. На прощання з юнаками прийшли десятки людей, серед них односельці та школярі.

Ліцеїст Ярослав Галій розповів, що з Миколою Біликом разом ходили в дитячий садок та навчалися у школі. Учитель, якого підозрюють у вбивстві, у їхньому класі не викладав.

Орбан знайшов причину, чому російські дрони атакували Польщу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поява російських дронів у повітряному просторі Польщі була очікуваною. Угорський політик стверджує, що «поляки по вуха» у війні.

«Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки – наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам по духу, тому вони дійсно наші друзі», – сказав він. Орбан заявив, що Угорщина повинна однією з перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі.