Операція НАТО «Східний вартовий», резолюція ООН щодо Палестини. Головне за 12 вересня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Операція НАТО «Східний вартовий», резолюція ООН щодо Палестини. Головне за 12 вересня
Рютте заявив, що НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий»
фото: АР (ілюстративне)

Операція НАТО розпочнеться найближчими днями

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави, НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий», в Україні з'явилося нове державне свято. «Главком» склав добірку новин 12 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй переважною більшістю голосів схвалила декларацію, в якій викладено «конкретні, обмежені в часі та незворотні кроки» на шляху до дводержавного вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною без участі ХАМАСу. 

Сто сорок дві країни проголосували за резолюцію, що закріплює Нью-Йоркську декларацію, яка також закликає ХАМАС звільнити всіх заручників і засуджує напад терористичної групи 7 жовтня.

НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про початок військової операції «Східний вартовий» (Eastern Sentry), метою якої є зміцнення позицій Альянсу на східному фланзі.

Найближчими днями в навчаннях «Східний вартовий» буде задіяно цілий ряд союзних ресурсів, а також традиційні засоби і новітні технології, в тому числі елементи, призначені для розв'язання проблем, пов'язаних з безпілотними літальними апаратами. «Eastern Sentry додасть гнучкості та сили нашій позиції», – сказав генсек.

В Україні з'явилося нове державне свято

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив щорічне відзначення Дня військ радіоелектронної боротьби 12 вересня.

Вінниччина попрощалася з двома школярами, яких, ймовірно, вбив колишній вчитель

Сьогодні, 12 вересня, у селі Копистирин на Вінниччині відбулося прощання з Миколою Біликом та Владиславом Бевзою – школярами, у вбивстві яких підозрюють колишнього вчителя. На прощання з юнаками прийшли десятки людей, серед них односельці та школярі.  

Ліцеїст Ярослав Галій розповів, що з Миколою Біликом разом ходили в дитячий садок та навчалися у школі. Учитель, якого підозрюють у вбивстві, у їхньому класі не викладав.

Орбан знайшов причину, чому російські дрони атакували Польщу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поява російських дронів у повітряному просторі Польщі була очікуваною. Угорський політик стверджує, що «поляки по вуха» у війні.

«Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки – наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам по духу, тому вони дійсно наші друзі», – сказав він. Орбан заявив, що Угорщина повинна однією з перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі.

Палестина НАТО вбивство Віктор Орбан

