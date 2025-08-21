Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння безпілотника

Міністерство закордонних справ Польщі вважає падіння безпілотника провокацією з боку РФ

Міністерство закордонних справ Польщі направило Російській Федерації ноту протесту через падіння безпілотника в селі Осини Люблінського воєводства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.

Як зазначається, падіння дрона та його подальший вибух – це «порушення Росією зобов’язань щодо поваги до суверенітету Польщі», а також конвенції про міжнародну цивільну авіацію. МЗС Польщі вимагає від Росії надати пояснення щодо інциденту, зокрема обставин та причин появи дрона у Польщі, а також інформацію про дії, вжиті відповідними органами Росії для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

«Міністерство вважає цю подію черговою навмисною провокацією, що відповідає схемі гібридних дій, що здійснюються Російською Федерацією проти Польщі та інших європейських країн. Ми рішуче засуджуємо всі дії російської сторони, які становлять загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного руху», – зазначено в заяві.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що об'єкт, який впав на кукурудзяне поле в Люблінському воєводстві, є російським безпілотником. Він наголосив, що це сталося у вирішальний момент – під час посилених зусиль щодо досягнення припинення вогню або навіть припинення війни в Україні.

До слова, на початок серпня 2025 року Росія щоденно випускала близько 200 різних дронів типу Shahed-136. Загалом Росія рекордно наростила випуск безпілотників. Якщо у 2024 році російська «оборонка» випускала в середньому вчетверо менше апаратів, ніж сьогодні, то у порівнянні з 2023-м показники зросли у 60 разів.

Як повідомлялося, лідером в постачанні компонентів для російських безпілотників є Китай. За даними української розвідки, зараз у дронах до 60–65% усіх компонентів мають китайське походження. Для прикладу, в російському ударному БпЛА «Герані-2» виявили понад два десятки деталей із Китаю – від мікросхем до модулів глушіння. Навіть у спрощених моделях, як-от дрон «Гербер» чи «Пародія», критичні частини – двигуни та електроніка – також китайського виробництва.

Фактично саме Китай став головним донором технологій для російського військово-промислового комплексу. Йдеться про постачання товарів подвійного призначення – напівпровідників, верстатів, телекомобладнання. Офіційно Пекін запевняє, що не допомагає армії РФ, але під прикриттям «цивільного використання» компоненти масово потрапляють на російські заводи.

Раніше «Главком» писав, що Росія активно вербує молодих жінок з Африки, Азії та Латинської Америки нібито для «навчання та роботи у сфері обслуговування». Насправді жінок відправляють до Татарстану, в особливу економічну зону «Алабуга», де вони працюють на виробництві ударних дронів-камікадзе.

Умови на цих підприємствах важкі: 12-годинні зміни, постійний нагляд, контакти з токсичними речовинами, мінімальна оплата. Жодного «навчання», яке обіцяють під час вербування, жінки там не отримують.