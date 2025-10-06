Головна Світ Політика
Поведінка Трампа викликає занепокоєння: фейки, дивні заяви та скандальні промови – аналіз The Guardian

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Останні тижні поведінка президента США Дональда Трампа, особливо у соцмережах, викликає дедалі більше запитань як у Сполучених Штатах
фото: Білий дім

Сумніви щодо стану здоров’я Трампа посилилися й після його останніх публічних виступів

Останні тижні поведінка президента США Дональда Трампа, особливо у соцмережах, викликає дедалі більше запитань як у Сполучених Штатах, так і за їх межами. Репости фейкових відео, дивні заяви та плутанина у виступах підживлюють дискусії щодо його ментального стану. The Guardian аналізує поведінку американського президента, пише «Главком».

Минулого тижня, на тлі загрози часткового «шатдауну» уряду, Трамп опублікував у Truth Social відео, створене за допомогою штучного інтелекту. На ньому лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс був зображений у сомбреро та з перебільшеними вусами під музику маріачі.

Латиноамериканські організації засудили цей пост як «расистський» і «небезпечний», однак президент відповів на критику власним відео у сомбреро, де грав на гітарі під пісню Джеффріса.

Ще одне відео, поширене Трампом, рекламувало неіснуючі «медичні лікарні» та «картки медичних ліжок». На ролику його штучно створений аватар у Білому домі обіцяв кожному американцю доступ до «нових лікарень із найкращими лікарями та сучасними технологіями».

Насправді ж ця ідея ґрунтується на відомій теорії змови, згідно з якою еліти приховують «цілющі пристрої». Пост швидко видалили, але він залишив по собі низку запитань.

Ситуацію не прояснила й прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, заявивши лише, що президент має право ділитися у соцмережах тим, що вважає за потрібне.

Сумніви щодо стану здоров’я Трампа посилилися й після його останніх публічних виступів. У нещодавній промові президент без доказів заявив, що популярний препарат «Тайленол» може спричиняти аутизм у дітей, якщо його приймати під час вагітності, а також говорив про «певні елементи геніальності», які нібито передаються дитині. Оголошуючи 13 грантів на дослідження аутизму, він кілька разів збивався на незрозумілі фрази.

Помилки трапляються й у міжнародних заявах. Так, під час зустрічі з британським прем’єром Кіром Стармером Трамп переплутав Албанію з Вірменією, коментуючи мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном – цю ж саму помилку він повторив у прямому ефірі Fox News.

Дивним виглядало й те, як президент реагував на трагічні події. Повідомивши про стрілянину в мормонській церкві в Мічигані, він невдовзі переключився на пости про 24-каратне золото в Овальному кабінеті та нові правила НФЛ, не повернувшись до теми трагедії.

Не менш суперечливим став його виступ перед вищим військовим командуванням у Вірджинії. Трамп, виглядаючи виснаженим, вихваляв власні дії, зокрема бомбардування Ірану, і радив офіцерам «обережно спускатися сходами», порівнюючи себе з попередніми президентами.

Він також заявив, що небезпечні американські міста можна використовувати як «навчальні полігони для армії», що викликало хвилю критики серед колишніх військових. Генерал у відставці Баррі Маккефрі назвав цей виступ «одним із найдивніших і найтривожніших» у своїй кар’єрі.

Занепокоєння щодо стану здоров’я президента озвучила і конгресвумен Мадлен Дін, яка на зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном заявила: «Президент не в собі. Він хворий». Джонсон відповів, що «багато людей на вашому боці теж».

