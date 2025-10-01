Головна Світ Політика
Трамп назвав експрезидента Росії «тупим»: Медведєв відреагував

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп назвав експрезидента Росії «тупим»: Медведєв відреагував
Трамп назвав заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Мєдвєдєва «тупим»
Він процитував вислів з радянського детективного серіалу

Колишній президент Росії, заступник голови Ради Безпеки Дмитро Мєдведєв відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа щодо атомних підводних човнів, які були відправлені до берегів Росії. У своїй промові Трампа також назвав росіянина «тупим», пише «Главком».

У своєму пості він процитував вислів з радянського детективного серіалу: «Новий епізод трилера «Ядерні підводні човни для постів на X». Трамп знову згадав про підводні човни, які він нібито «відправив до російських берегів», наполягаючи, що вони «дуже добре заховані». Як то кажуть, важко знайти чорного кота в темній кімнаті, особливо якщо його там немає».

Трамп назвав заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Мєдвєдєва «тупим». За його словами, Росія нещодавно «злегка погрожувала» США.

«Це була тупа людина [Мєдвєдєв], яка працює на Путіна. І я відправив атомні підводні човни до берегів Росії. Я зробив це через його згадку слова «ядерний». Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом», – пояснив очільник Сполучених Штатів.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Тоді президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який нещодавно погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно

Теги: Дональд Трамп Дмитро Медведєв

