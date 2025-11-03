Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зробив нову заяву про третій президентський термін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив нову заяву про третій президентський термін
Президент США заявив, що не бачить підстав балотуватися
фото: AP

Американський лідер повідомив, що отримує заклики знову йти на вибори

Президент США Дональд Трамп заявив, що «багато людей» хочуть, аби він взяв участь у виборах на третій президентський термін. Однак він зазначив, що навіть не думає про це. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Очільник Білого дому зазначив, що є «багато людей», які хочуть, аби він балотувався на третій президентський термін. За його словами, він отримує заклики знову йти на вибори, проте поки що не бачить для цього підстав.

«Та я навіть не думаю про це. Скажу вам, багато хто хоче, щоб я балотувався. Але різниця між нами й демократами в тому, що у нас дійсно сильна лава запасних», – сказав американський лідер.

Водночас президент США відмовився називати імена можливих наступників. Він зауважив, що ще зарано для таких обговорень. Проте він позитивно висловився про низку республіканців, яких називають серед потенційних кандидатів.

«Мені подобається Джей Ді Венс... Марко Рубіо. Мені подобається так багато людей. У нас неймовірна лава запасних», – зауважив Трамп.

У відповідь на запитання про плани на решту років нинішнього терміну, Трамп заявив, що розраховує зберегти темпи роботи. «Сподіваюся, у мене буде такий самий рік, як у нас... Найкращі дев'ять місяців в історії президентства. Тож, якщо я зможу продовжувати в тому ж дусі, я буду дуже щасливий», – пояснив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував чутки про свою можливу участь у президентських виборах 2028 року. Після заяв його колишнього радника Стіва Беннона про ймовірність третього терміну це питання активно обговорюють у Вашингтоні. Серед можливих способів обійти конституційну заборону називають балотування на посаду віцепрезидента. Трамп зазначив, що законодавчо це йому, ймовірно, дозволено, однак робити цього він не планує.

Раніше президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін у Білому домі, наголосивши, що є способи це зробити. Тим часом у його інтернет-магазині почався продаж шапок і футболок із написом Trump 2028 – саме того року відбудуться нові президентські вибори.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вважає, що Путін завершить війну, інакше для нього це «буде недобре»
Трамп натякнув, що Путіну доведеться завершити війну
13 жовтня, 08:31
Трамп: США встановили контроль над морем і розглядають сухопутні операції проти наркокартелів у Венесуелі
Трамп не виключив сухопутних ударів по наркокартелях у Венесуелі
16 жовтня, 02:29
Ушаков: Обидві сторони говорили про взаємні симпатії народів двох країн, які проявилися під час Другої світової війни
Розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи Москви
16 жовтня, 23:04
Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України
Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України
18 жовтня, 06:14
Американські посадовці кажуть, що терпіння президента США увірвалося після того, як він дійшов висновку, що Путін тягне час
WSJ: Трамп відмовився від найжорсткіших санкцій проти Росії
24 жовтня, 07:03
Метью Вітакер стверджує, що американський лідер докладає чималих зусиль для зупинки бойових дій
Трамп шукає способи тиску на Путіна і Зеленського – посол США при НАТО
24 жовтня, 09:49
Радник Путіна Юрій Ушаков вже описує майбутній саміт в Будапешті, як «зустріч між великими державами»
Le Monde: Відновлення діалогу Путіна з Трампом викликало ейфорію в РФ
19 жовтня, 18:58
Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі
«Можливо, завтра будуть у нас». Зеленський зробив заяву про Tomahawk
23 жовтня, 18:24
Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори
Трамп і Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорили Україну
30 жовтня, 07:47

Політика

Президент Ірану пообіцяв відновлення всіх ядерних об'єктів «з більшою силою»
Президент Ірану пообіцяв відновлення всіх ядерних об'єктів «з більшою силою»
Трамп зробив нову заяву про третій президентський термін
Трамп зробив нову заяву про третій президентський термін
У Мексиці вбито мера одного з міст, який активно боровся з наркокартелями
У Мексиці вбито мера одного з міст, який активно боровся з наркокартелями
Президент США: У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів
Президент США: У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів
Британський експринц Ендрю втратить звання віцеадмірала через наказ короля
Британський експринц Ендрю втратить звання віцеадмірала через наказ короля
«Із цими людьми не можна жартувати». Трамп зробив заяву про Путіна та Сі Цзіньпіна
«Із цими людьми не можна жартувати». Трамп зробив заяву про Путіна та Сі Цзіньпіна

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua