Трамп зробив нову заяву про третій президентський термін

Американський лідер повідомив, що отримує заклики знову йти на вибори

Президент США Дональд Трамп заявив, що «багато людей» хочуть, аби він взяв участь у виборах на третій президентський термін. Однак він зазначив, що навіть не думає про це. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Очільник Білого дому зазначив, що є «багато людей», які хочуть, аби він балотувався на третій президентський термін. За його словами, він отримує заклики знову йти на вибори, проте поки що не бачить для цього підстав.

«Та я навіть не думаю про це. Скажу вам, багато хто хоче, щоб я балотувався. Але різниця між нами й демократами в тому, що у нас дійсно сильна лава запасних», – сказав американський лідер.

Водночас президент США відмовився називати імена можливих наступників. Він зауважив, що ще зарано для таких обговорень. Проте він позитивно висловився про низку республіканців, яких називають серед потенційних кандидатів.

«Мені подобається Джей Ді Венс... Марко Рубіо. Мені подобається так багато людей. У нас неймовірна лава запасних», – зауважив Трамп.

У відповідь на запитання про плани на решту років нинішнього терміну, Трамп заявив, що розраховує зберегти темпи роботи. «Сподіваюся, у мене буде такий самий рік, як у нас... Найкращі дев'ять місяців в історії президентства. Тож, якщо я зможу продовжувати в тому ж дусі, я буду дуже щасливий», – пояснив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував чутки про свою можливу участь у президентських виборах 2028 року. Після заяв його колишнього радника Стіва Беннона про ймовірність третього терміну це питання активно обговорюють у Вашингтоні. Серед можливих способів обійти конституційну заборону називають балотування на посаду віцепрезидента. Трамп зазначив, що законодавчо це йому, ймовірно, дозволено, однак робити цього він не планує.

Раніше президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін у Білому домі, наголосивши, що є способи це зробити. Тим часом у його інтернет-магазині почався продаж шапок і футболок із написом Trump 2028 – саме того року відбудуться нові президентські вибори.