Росія розпочала відступ з Сирії: розвідка повідомила деталі

З сирійської авіабази «Хмеймім» заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів «Ульяновськ», «Чкаловський» та «Приволзький»

Ворог розраховує на домовленості з повстанцями щодо безперешкодного виходу з Сирії

Росіяни залучили для відступу з Сирії караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

З сирійської авіабази «Хмеймім», яка використовується Росією та є основною базою російського військового контингенту в Сирії, заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів «Ульяновськ», «Чкаловський» та «Приволзький».

Також держава-агресор залучає додаткові об’єкти флоту: зокрема, у місті Балтійськ наказали підготувати до виходу в Тартус суховантаж «Sparta II» та великий десантний корабель «Олександр Шабалін».

Курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі північного флоту РФ «Олександр Отраковський» та «Іван Грен». Також відпливають ворожі фрегати «Адмірал Горшков» та «Адмірал Головко».

У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецпризначенців для забезпечення безпеки відступу.

«Ймовірно держава-агресор розраховує на домовленості з антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Навіть представники так званої московської дипломатії більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання «терористами», а демонструють нейтральну, навіть «милу» публічну риторику», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає українська розвідка, тим часом серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення.

«Московити навіть висловлюють невдоволення своїми вождями і командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю. Одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі», – додає ГУР.

Нагадаємо, потенційна втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для здатності Росії спрямувати свою владу в Середземне море, діяти в Африці й загрожувати південному флангу НАТО.

Як повідомляли аналітики ISW, швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.

До слова, станом на літо 2024 року до падіння режиму Башара Асада у Сирії перебувало близько 6-7,5 тис. російських солдатів, включно з представниками приватних військових компаній.