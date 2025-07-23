Прем'єр Японії Сігеру Ісіба зібрався у відставку

Сігеру Ісіба у жовтні минулого року став прем'єр-міністром Японії

Сігер Ісіба вже сказав про відставку своєму оточенню

Прем'єр Японії Сігер Ісіба піде у відставку, оголосить про це до кінця серпня. Про це повідомила газета Mainichi, пише «Главком».

Сігер Ісіба вже сказав про відставку своєму оточенню. Прем'єр-міністр Японії має намір піти у відставку після провалу на виборах правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП), головою якої він є.

Очікується, що Ісіба проведе зустрічі з трьома колишніми главами уряду – Йосіхіде Сугою, Фуміо Кісідою та Таро Асо, – що саме по собі вважається нетиповим. За словами урядового джерела газети, прем’єр «схиляє голову перед трьома колишніми прем'єрами».

На виборах 20 липня правлячий блок у складі ЛДП і партії Komeito втратив більшість у верхній палаті парламенту.

Раніше стало відомо, що США уклали торговельну угоду з Японією, відповідно до якої на японські товари буде запроваджено 15-відсотковий тариф.

Американський лідер поділився подробицями: «Ми уклали величезну угоду з Японією, можливо, найбільшу угоду в історії. Японія інвестує за моїм указом $550 млрд у Сполучені Штати, які отримають 90% прибутків». Ця угода створить сотні тисяч робочих місць – такого ще не було.