Париж наказав заблокувати підсанкційні російські сайти і канали

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Франція закриє доступ до 35 російських медіасайтів за санкціями ЄС
Регулятор ARCOM звернувся до провайдерів і пошукових систем із вимогою обмежити підсанкційні ресурси

Управління з регулювання аудіовізуальних та цифрових комунікацій Франції (ARCOM) оголосило про блокування доступу до 35 вебсайтів російських медіа, а також теле– і радіосервісів через стримінгові платформи відповідно до санкцій Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Figaro.

Як зазначили у відомстві, рішення стосується низки ресурсів, які перебувають під обмеженнями ЄС. Серед них: sputniknews.lat, rtenfrancais.tv, news-front.su, southfront.press та strategic-culture.su. Французький регулятор уже направив офіційні повідомлення постачальникам послуг, після чого звернувся до інтернет-провайдерів, адміністраторів доменних імен і пошукових систем із вимогою виконати санкційні приписи.

«Після офіційного повідомлення, надісланого постачальникам послуг, ARCOM тепер звертається до інтернет-провайдерів, постачальників послуг з обробки доменних імен та пошукових систем із проханням заблокувати та видалити зі списку 35 офіційних вебсайтів російських ЗМІ, що підпадають під санкції», – йдеться у заяві відомства.

Окрім цього, регулятор звернувся до пошукових систем із проханням заблокувати сторінки чотирьох стримінгових платформ, які надають доступ до підсанкційних російських телеканалів і радіостанцій. У відомстві наголосили, що ці кроки спрямовані на виконання санкційного режиму Євросоюзу та обмеження поширення контенту російських державних медіа.

Нагадаємо, що збройні сили Швеції застосували засоби радіоелектронної боротьби проти російського безпілотника, який наблизився до французького атомного авіаносця «Шарль де Голль», пришвартованого у Мальме. Інцидент стався під час проведення навчань НАТО Orion-26. За даними журналістів, російський дрон злетів із корабля РФ, що перебував неподалік, і почав рухатися у напрямку французького авіаносця.

