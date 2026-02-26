Париж наказав заблокувати підсанкційні російські сайти і канали

Регулятор ARCOM звернувся до провайдерів і пошукових систем із вимогою обмежити підсанкційні ресурси

Управління з регулювання аудіовізуальних та цифрових комунікацій Франції (ARCOM) оголосило про блокування доступу до 35 вебсайтів російських медіа, а також теле– і радіосервісів через стримінгові платформи відповідно до санкцій Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Figaro.

Як зазначили у відомстві, рішення стосується низки ресурсів, які перебувають під обмеженнями ЄС. Серед них: sputniknews.lat, rtenfrancais.tv, news-front.su, southfront.press та strategic-culture.su. Французький регулятор уже направив офіційні повідомлення постачальникам послуг, після чого звернувся до інтернет-провайдерів, адміністраторів доменних імен і пошукових систем із вимогою виконати санкційні приписи.

«Після офіційного повідомлення, надісланого постачальникам послуг, ARCOM тепер звертається до інтернет-провайдерів, постачальників послуг з обробки доменних імен та пошукових систем із проханням заблокувати та видалити зі списку 35 офіційних вебсайтів російських ЗМІ, що підпадають під санкції», – йдеться у заяві відомства.

Окрім цього, регулятор звернувся до пошукових систем із проханням заблокувати сторінки чотирьох стримінгових платформ, які надають доступ до підсанкційних російських телеканалів і радіостанцій. У відомстві наголосили, що ці кроки спрямовані на виконання санкційного режиму Євросоюзу та обмеження поширення контенту російських державних медіа.

