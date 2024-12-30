Маск розкритикував новий пакет допомоги Україні від США та зробив скандальну заяву

США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки

Мільярдер Ілон Маск розкритикував новий пакет допомоги Україні, назвавши президента Володимира Зеленського «чемпіоном усіх часів з ошукування США». Свою реакцію на допомогу Україні Маск залишив у X.

«Байден надсилає Україні ще $2,5 млрд – бо $175 млрд виявилося недостатньо. Тим часом Трамп готується визначити пріоритети для Америки, обіцяючи швидке вирішення цієї нескінченної хвилі витрат», – написав у Х криптоінвестор та ведучий Маріо Нафул.

На допис відреагував юрист Клей Томпсон, який написав: «Зеленський дійсно здійснив одне з найбільших грошових пограбувань усіх часів». Маск погодився із ним, відреагувавши: «Чемпіон усіх часів».

Примітно, що Томпсон у своєму акаунті на платформі Х не приховує, що співпрацює з російською пропагандою, зокрема, RT.

Маск відреагував на новий пакет допомоги для України від США скріншот

Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Так, Пентагон «перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими».

Що ввійде в новий пакет допомоги для України:

боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);

боєприпаси для протиповітряної оборони;

боєприпаси для ракетних систем Himars;

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;

боєприпаси класу «повітря-земля»;

протитанкові системи Javelin і шведські протитанкові керовані ракети AT-4;

ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;

боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;

обладнання та боєприпаси для підриву;

засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

Крім того, Сполучені Штати Америки передають Україні додатково $3,4 млрд бюджетної допомоги. Це останній транш коштів, асигнованих Конгресом у межах закону про додаткові асигнування 2024 року, підписаного президентом США у квітні.

Надання коштів залежить від виконання Україною реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, покращення прозорості та ефективності урядових інституцій та зміцненні антикорупційних правил, йдеться в заяві американського фінансового відомства.

До слова, нещодавно Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн).