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Маск розкритикував новий пакет допомоги Україні від США та зробив скандальну заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Маск розкритикував новий пакет допомоги Україні від США та зробив скандальну заяву
Маск назвав президента України «чемпіоном усіх часів з ошукування США»
фото з відкритих джерел

США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки

Мільярдер Ілон Маск розкритикував новий пакет допомоги Україні, назвавши президента Володимира Зеленського «чемпіоном усіх часів з ошукування США». Свою реакцію на допомогу Україні Маск залишив у X.

«Байден надсилає Україні ще $2,5 млрд – бо $175 млрд виявилося недостатньо. Тим часом Трамп готується визначити пріоритети для Америки, обіцяючи швидке вирішення цієї нескінченної хвилі витрат», – написав у Х криптоінвестор та ведучий Маріо Нафул.

На допис відреагував юрист Клей Томпсон, який написав: «Зеленський дійсно здійснив одне з найбільших грошових пограбувань усіх часів». Маск погодився із ним, відреагувавши: «Чемпіон усіх часів».

Примітно, що Томпсон у своєму акаунті на платформі Х не приховує, що співпрацює з російською пропагандою, зокрема, RT.

Маск відреагував на новий пакет допомоги для України від США
Маск відреагував на новий пакет допомоги для України від США
скріншот

Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Так, Пентагон «перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими».

Що ввійде в новий пакет допомоги для України:

  • боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);
  • боєприпаси для протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для ракетних систем Himars;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;
  • боєприпаси класу «повітря-земля»;
  • протитанкові системи Javelin і шведські протитанкові керовані ракети AT-4;
  • ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;
  • боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;
  • обладнання та боєприпаси для підриву;
  • засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;
  • запасні частини;
  • допоміжне обладнання;
  • навчання і транспорт.

Крім того, Сполучені Штати Америки передають Україні додатково $3,4 млрд бюджетної допомоги. Це останній транш коштів, асигнованих Конгресом у межах закону про додаткові асигнування 2024 року, підписаного президентом США у квітні.

Надання коштів залежить від виконання Україною реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, покращення прозорості та ефективності урядових інституцій та зміцненні антикорупційних правил, йдеться в заяві американського фінансового відомства.

До слова, нещодавно Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн). 

Теги: Ілон Маск військова допомога фінансування Володимир Зеленський

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