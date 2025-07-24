Президент оновив склад Ставки

Координатором Ставки став секретар РНБО Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський указом №546/2025 змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента України, інформує «Главком».

Президент Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача прем'єр-міністра Юлію Свириденко. Координатором Ставки став секретар РНБО Рустем Умєров.

Також глава держави затвердив у персональному складі Ставки Верховного головнокомандувача таких осіб першого віцепрем’єр-міністра України, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та міністра оборони України Дениса Шмигаля.

«Вивести зі складу Ставки Верховного головнокомандувача О.Литвиненка та Г.Сметаніна. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування», – йдеться в документі.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль незабаром отримає нових заступників.

До слова, після призначення новий глава Міноборони Денис Шмигаль провів першу нараду із заступниками міністра оборони. Кожен із чиновників отримав конкретні завдання.

За словами міністра, під час наради йшлося про ключові завдання та виклики відомства. Мова про нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів та посилення взаємодії з міжнародними партнерами.

Варто зазначити, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що одразу після голосування в парламенті відбулося перше засідання нового уряду.

17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. А Денис Шмигаль став міністром оборони України.