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Посилення ППО та підготовка воїнів. Зеленський провів зустріч із главою МЗС Франції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Посилення ППО та підготовка воїнів. Зеленський провів зустріч із главою МЗС Франції
Сторони обговорили посилення санкцій проти РФ та хід переговорів щодо членства України у Євросоюзі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, Україна готова розширювати спільне оборонне виробництво

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.Глава держави подякував за візит, що засвідчує підтримку України. Сьогодні вранці Жан-Ноель Барро, зокрема, відвідав один із постраждалих після нічного масованого російського обстрілу районів Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Політики обговорили оборонну підтримку з боку Франції, потребу в засобах ППО, а також тренування українських воїнів та результати зустрічей у форматі «Рамштайн». За словами президента, Україна готова розширювати спільне оборонне виробництво. Він повідомив, що французькі компанії ухвалили рішення розпочати виготовлення безпілотників на території України.

Крім того, йшлося про посилення санкцій проти Росії. «Нам потрібно продовжувати наші зусилля, щоб допомогти вам захищати український народ і посилювати тиск на Росію, аби досягти припинення вогню. Це дасть змогу розпочати справжні мирні переговори, які приведуть до справедливого та стійкого миру», – зауважив міністр закордонних справ Франції.

Ще однією темою розмови став процес перемовин щодо вступу України в ЄС. Зеленський відзначив очільника французького МЗС орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Нагадаємо, міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро одразу по приїзду до Києва відвідав місця, які зазнали влучань унаслідок ворожої атаки цієї ночі по столиці, у районі Лук’янівки. Він наголосив, що масований обстріл стався після того, як президент Зеленський заявив про готовність нових переговорів з Москвою.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Вона була змістовною та тривала годину.

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Теги: Франція Володимир Зеленський

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