Москва зробила чергову заяву про переговори з Україною

Кремль продовжує торочити, що зацікавлений у врегулюванні війни в Україні

Москва знову намагається розіграти дипломатичну карту. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль зацікавлений у продовженні тристороннього формату переговорів і навіть висловив несподівану «вдячність» Сполученим Штатам Америки. Таку позицію Москви озвучив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує «Главком».

Речник диктатора Володимира Путіна заявив, мовляв, тристоронній формат переговорів щодо України потрібно продовжувати. Москва начебто у цьому зацікавлена та вдячна Сполученим Штатам Америки «за посередництво».

При цьому він не вказав конкретних дат та місць проведення нового раунду тристоронніх переговорів.

Також Пєсков прокоментував ситуацію навколо нафтогону «Дружба».

«Можна сказати одне: вони дограються. Енергетичний шантаж України, пов'язаний з нафтопроводом «Дружба» , може вдарити по всіх європейцях», – заявив Пєсков.

«Главком» також писав, що президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння зустріч переноситься через війну на Близькому Сході.

Глава держави заслухав доповідь про плани російської сторони. Він доручив українським переговорникам ще раз прокомунікувати з американською стороною, щоб підтвердити готовність України до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, та підтвердити готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України.

Нагадаємо, Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.