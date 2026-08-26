Президент Литви розповів, навіщо директор ЦРУ відвідав Москву

Гітанас Науседа припустив, що Джон Реткліфф міг обговорювати з російською стороною зниження напруженості та ризики подальшої ескалації, але не в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс заздалегідь знав про візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За його словами, Литву поінформували про поїздку через партнерів США, однак подробиць переговорів американського розвідника з російською стороною поки немає. Про це Науседа сказав у Вільнюсі під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, пише «Главком» .

«Так, ми знали», – відповів Науседа на запитання журналістів, чи була Литва поінформована про візит Реткліффа до Москви.

Водночас литовський президент відмовився розкривати зміст переговорів. За його словами, партнери повідомили Вільнюсу, що інформацію про зустріч, її мету та результати передадуть союзникам без зволікань – імовірно, вже наступного тижня.

«Я не хотів би обговорювати зміст зустрічі, оскільки це насамперед предмет переговорів і дискусій між сторонами зустрічі», – сказав Науседа. Водночас він озвучив власну оцінку можливої мети поїздки. «Я можу лише припустити, що ця зустріч справді спрямована на те, щоб геополітична напруга в нашому регіоні зменшилася, і це налаштовує мене позитивно», – заявив президент Литви.

Що відомо про візит Реткліффа

Директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву 25 серпня з неанонсованим візитом. Поїздка стала рідкісним випадком приїзду високопоставленого представника американської адміністрації до Росії після початку повномасштабної війни.

Кремль 26 серпня підтвердив, що Реткліфф під час перебування в Москві мав контакти з представниками російських спецслужб. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустрічі з Володимиром Путіним не було. За його словами, російського президента оперативно поінформували про результати переговорів.

При цьому ані Білий дім, ані ЦРУ, ані Кремль не розкрили конкретного змісту розмов. Пєсков також заявив, що контакти між спецслужбами США та Росії самі по собі є позитивним явищем, але поки зарано оцінювати, чи допоможуть вони вивести двосторонні відносини з глибокої кризи.

Які є версії щодо мети поїздки

Через відсутність офіційної інформації щодо порядку денного з'явилося кілька версій. Одна з них пов'язана з можливою підготовкою Росії до нової мобілізації. За даними The Wall Street Journal, американська розвідка отримала інформацію про ранні приготування РФ до можливої мобілізації, а поїздка Реткліффа могла бути пов'язана з цим питанням.

Інша версія стосується можливих російських провокацій проти країн НАТО, зокрема держав Балтії. У західних ЗМІ також припускають, що американська сторона могла передати Москві певні попередження щодо подальшої ескалації. Окремо обговорюється і український напрямок. Візит відбувся на тлі продовження війни, посилення далекобійних ударів по території Росії та відсутності помітного прогресу в переговорах щодо завершення бойових дій.

Є й інші можливі теми – зокрема відносини Москви з Іраном та питання, пов'язані з американськими громадянами, які перебувають у Росії. Однак жодна з цих версій наразі офіційно не підтверджена.

Чому візит привернув таку увагу

Останній відомий візит директора ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року. Тоді директор ЦРУ Вільям Бернс приїжджав до Росії, щоб попередити Кремль про наслідки можливого вторгнення в Україну. Через кілька місяців Росія розпочала повномасштабну війну.

Тепер поїздка Реткліффа відбулася в принципово іншій ситуації – після понад чотирьох років повномасштабної війни та на тлі зростання напруженості між Росією, США та європейськими країнами.

Таким чином, точна мета візиту Реткліффа до Москви поки не розкрита. Науседа лише припустив, що переговори могли бути спрямовані на зниження геополітичної напруги в регіоні. Литва, за його словами, очікує отримати більше інформації про зміст і результати зустрічей уже найближчим часом.