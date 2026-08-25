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Російський спецборт вилетів із Москви слідом за літаком директора ЦРУ – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російський спецборт вилетів із Москви слідом за літаком директора ЦРУ – ЗМІ
Спеціальний льотний загін «Росія» є державною авіаційною структурою, яка забезпечує перевезення президента РФ
колаж: glavcom.ua

Борт спеціального льотного загону «Росія» залишив «Внуково» невдовзі після американського військового літака

Літак спеціального льотного загону «Росія» вилетів із московського аеропорту «Внуково» невдовзі після американського військово-транспортного Boeing C-17 Globemaster III, який пов'язують із візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії. Про це свідчать дані Flightradar24, пише «Главком».

Американський C-17 із позивним RCH4555 раніше прибув до Москви з Риги. За даними американських ЗМІ, на його борту до російської столиці міг прибути Реткліфф, який має провести зустрічі з представниками російської влади.

Після перебування у «Внуково» американський літак залишив Москву. Невдовзі після цього з того ж аеропорту вилетів борт спеціального льотного загону «Росія». Спеціальний льотний загін «Росія» є державною авіаційною структурою, яка забезпечує перевезення президента РФ, членів уряду, керівників інших державних органів та офіційних делегацій. Його літаки базуються у «Внуково».

Водночас сам факт вильоту російського спецборту слідом за американським літаком не свідчить про те, хто саме перебував на його борту або куди він прямував. Відкриті дані не дають змоги встановити можливий зв'язок між двома рейсами. Візит Реткліффа до Москви відбувається на тлі активізації контактів Вашингтона з Кремлем щодо війни проти України. Офіційно склад американської делегації та порядок денний зустрічей не розкриваються.

Раніше повідомлялося, що американська сторона могла звернутися до Києва з проханням тимчасово утриматися від ударів по території Росії на час перебування делегації США в Москві. Цю інформацію поширювали американські ЗМІ, однак деталі таких домовленостей офіційно не оголошували.

Наразі невідомо, чи має виліт російського спецборту будь-який стосунок до переговорів Реткліффа з російською стороною. Подальший маршрут літака та його пасажири публічно не повідомлялися. Спеціальний льотний загін «Росія» вже використовували для перевезення російських делегацій під час важливих міжнародних переговорів. Зокрема, його літаки літали до США під час контактів представників Москви та Вашингтона. 

Варто нагадати, що раніше журналісти дізналися, про що директор ЦРУ попросив Путіна в Москві.
 

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Теги: ЦРУ путін Москва війна

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