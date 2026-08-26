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Трамп зробив першу заяву про візит голови ЦРУ до Москви

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп зробив першу заяву про візит голови ЦРУ до Москви
Американський лідер: Ми хотіли б, щоб війна з Україною закінчилася
фото: Getty Images

Трамп сказав, що глава американської розвідки перебував у Москві для обговорення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії може дати певні результати. Про це він зауважив в інтерв’ю Гленну Беку, передає «Главком».

Трамп сказав, що візит був майже «рутинним», глава американської розвідки перебував у російській столиці для обговорення війни в Україні.

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«Він там, це дуже своєрідна напіврутинна процедура. Мені шкода розчаровувати людей. Ми хотіли б, щоб війна з Україною закінчилася», – сказав президент США.

Нагадаємо, 25 серпня директор ЦРУ США Джон Реткліфф прибув до Москви на стратегічному військово-транспортному літаку C-17 Globemaster III. Для поїздки американського високопосадовця могли використати урядові літаки, однак обрали значно потужніший військовий борт.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що робити висновки про вплив візиту директора ЦРУ США Джона Реткліффа до Москви на російсько-американські відносини поки передчасно. «Мали місце контакти по лінії спеціальних служб. Можу сказати, що жодних зустрічей із президентом Росії не було. Президенту Путіну доповідають про все невідкладно», – сказав він.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав три секретні укази на тлі раптового та неузгодженого візиту до Москви очільника ЦРУ Джона Реткліффа, свідчать дані російського порталу правової інформації.

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Теги: США росія ЦРУ Дональд Трамп

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