Президент Мадагаскару розпустив уряд після кривавих протестів 

Протести спалахнули через відключення води та електроенергії в країні

Радзуеліна вибачився за неефективність уряду

Президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна оголосив про розпуск уряду після масштабних протестів, що спалахнули через відключення води та електроенергії в країні. За інформацією ООН, в результаті заворушень загинули щонайменше 22 людини, а понад 100 отримали поранення.

Протести стали наймасштабнішими за останні роки на острові. Участь взяли переважно молоді люди.

Президент Радзуеліна вибачився за неефективність уряду та пообіцяв відновити діалог з молоддю. Водночас він пообіцяв заходи для підтримки бізнесу, який постраждав від мародерства під час заворушень.

У відповідь на запитання про відключення комунальних послуг, президент підкреслив, що розуміє гнів і труднощі населення, спричинені проблемами з водо- та енергопостачанням. Протести, що тривають кілька днів, вимагають значних змін у державній політиці та управлінні країною.

Жертви заворушень, за повідомленнями ООН, є як серед протестувальників, так і серед перехожих, яких вбили співробітники сил безпеки. Міністерство закордонних справ Мадагаскару відкинуло ці дані, звинувативши ООН у дезінформації.

Протестувальники не тільки висловлювали своє обурення щодо відключень комунальних послуг, а й використовували аналогічні методи організації, як і протестувальниик і в Кенії та Непалі, що в кінцевому підсумку призвело до серйозних політичних змін у цих країнах.

